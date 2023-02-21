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Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853229650.html
Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта
Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта - РИА Новости, 21.02.2023
Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта
Эксперты изучили спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:09
2023-02-21T02:09
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
россия
отдых в россии
8 марта
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты изучили спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты проанализировали данные бронирований на период с 4 по 12 марта и выяснили, что туристы останавливаются в гостиницах в среднем на три дня, хотя в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели. При этом каждая десятая заявка приходится на горнолыжные курорты. Среди них наиболее популярны Красная Поляна, "Горный воздух" в Южно-Сахалинске и Шерегеш.Самым востребованным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится около десяти процентов заказов. На этом курорте и в соседних городах путешественники остаются в среднем на четыре дня.В число наиболее популярных направлений вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.Средний чек бронирования номера на 8 марта составляет около шести тысяч рублей. Найти отель на эту дату за относительно небольшую стоимость можно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Там туристы платят в среднем 3,9 и 3,2 тысячи рублей за комнату соответственно.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, россия, отдых в россии, 8 марта, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, Россия, отдых в России, 8 марта, Москва
02:09 21.02.2023
 
Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта

Исследование: каждый десятый турист проведет 8 марта на горнолыжном курорте

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты изучили спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты проанализировали данные бронирований на период с 4 по 12 марта и выяснили, что туристы останавливаются в гостиницах в среднем на три дня, хотя в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели.
При этом каждая десятая заявка приходится на горнолыжные курорты. Среди них наиболее популярны Красная Поляна, "Горный воздух" в Южно-Сахалинске и Шерегеш.
Самым востребованным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится около десяти процентов заказов. На этом курорте и в соседних городах путешественники остаются в среднем на четыре дня.
В число наиболее популярных направлений вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.
Средний чек бронирования номера на 8 марта составляет около шести тысяч рублей. Найти отель на эту дату за относительно небольшую стоимость можно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Там туристы платят в среднем 3,9 и 3,2 тысячи рублей за комнату соответственно.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиСанкт-ПетербургРоссияотдых в России8 мартаМосква
 
 
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