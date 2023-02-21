https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853229650.html

Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта

Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта - РИА Новости, 21.02.2023

Исследование показало самые популярные направления для поездок на 8 марта

Эксперты изучили спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T02:09

2023-02-21T02:09

2023-02-21T02:09

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8 марта

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты изучили спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты проанализировали данные бронирований на период с 4 по 12 марта и выяснили, что туристы останавливаются в гостиницах в среднем на три дня, хотя в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели. При этом каждая десятая заявка приходится на горнолыжные курорты. Среди них наиболее популярны Красная Поляна, "Горный воздух" в Южно-Сахалинске и Шерегеш.Самым востребованным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится около десяти процентов заказов. На этом курорте и в соседних городах путешественники остаются в среднем на четыре дня.В число наиболее популярных направлений вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.Средний чек бронирования номера на 8 марта составляет около шести тысяч рублей. Найти отель на эту дату за относительно небольшую стоимость можно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Там туристы платят в среднем 3,9 и 3,2 тысячи рублей за комнату соответственно.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

сочи

санкт-петербург

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, россия, отдых в россии, 8 марта, москва