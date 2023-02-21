https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853226169.html

Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные

Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные - РИА Новости, 21.02.2023

Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные

РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T04:44

2023-02-21T04:44

2023-02-21T04:44

туризм

туризм

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юго-восточная азия

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отдых в россии

23 февраля

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали о самом дорогом туре на праздничные выходные в конце февраля, сообщает Travelata.ru.Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили, что самое роскошное путешествие обошлось туристам более чем в 668 тысяч рублей. Клиенты — двое взрослых и ребенок — отправились из Москвы на тайский курорт Као Лак. Они проведут в пятизвездочном отеле, работающем по системе "все включено", 13 ночей.В прошлом году самой дорогой поездкой на февральские праздники стало путешествие на Мальдивы. Двое взрослых за неделю в "пятерке" заплатили 552 тысячи рублей.Цена на бюджетные туры за год практически не изменилась, отмечают эксперты. Самая дешевая поездка в этом году на 23 февраля — из Казани в Санкт-Петербург. Две ночи взрослый путешественник с ребенком проведут в Северной столице за 8,8 тысячи рублей. Завтраки в отеле включены в стоимость.Год назад наиболее демократичный тур также состоялся в город на Неве, но из Челябинска. Тогда турист жил в отеле без звезд с включенным завтраком и за пару ночей заплатил 8,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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москва

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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