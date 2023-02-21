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Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853226169.html
Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные
Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные - РИА Новости, 21.02.2023
Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные
РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T04:44
2023-02-21T04:44
туризм
туризм
новости - туризм
юго-восточная азия
москва
мальдивы
отдых в россии
23 февраля
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали о самом дорогом туре на праздничные выходные в конце февраля, сообщает Travelata.ru.Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили, что самое роскошное путешествие обошлось туристам более чем в 668 тысяч рублей. Клиенты — двое взрослых и ребенок — отправились из Москвы на тайский курорт Као Лак. Они проведут в пятизвездочном отеле, работающем по системе "все включено", 13 ночей.В прошлом году самой дорогой поездкой на февральские праздники стало путешествие на Мальдивы. Двое взрослых за неделю в "пятерке" заплатили 552 тысячи рублей.Цена на бюджетные туры за год практически не изменилась, отмечают эксперты. Самая дешевая поездка в этом году на 23 февраля — из Казани в Санкт-Петербург. Две ночи взрослый путешественник с ребенком проведут в Северной столице за 8,8 тысячи рублей. Завтраки в отеле включены в стоимость.Год назад наиболее демократичный тур также состоялся в город на Неве, но из Челябинска. Тогда турист жил в отеле без звезд с включенным завтраком и за пару ночей заплатил 8,6 тысячи рублей.
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юго-восточная азия
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туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, москва, мальдивы, отдых в россии, 23 февраля, санкт-петербург, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Юго-Восточная Азия, Москва, Мальдивы, отдых в России, 23 февраля, Санкт-Петербург, Таиланд
04:44 21.02.2023
 
Названы самые дорогие туры на длинные февральские выходные

Travelata.ru: самые дорогие туры на 23 февраля — в Таиланд, бюджетные — в Санкт-Петебрург

© Фото : Александр АндреевОтель Хайв Као Лак Бич Резорт
Отель Хайв Као Лак Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали о самом дорогом туре на праздничные выходные в конце февраля, сообщает Travelata.ru.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили, что самое роскошное путешествие обошлось туристам более чем в 668 тысяч рублей. Клиенты — двое взрослых и ребенок — отправились из Москвы на тайский курорт Као Лак. Они проведут в пятизвездочном отеле, работающем по системе "все включено", 13 ночей.
В прошлом году самой дорогой поездкой на февральские праздники стало путешествие на Мальдивы. Двое взрослых за неделю в "пятерке" заплатили 552 тысячи рублей.
Цена на бюджетные туры за год практически не изменилась, отмечают эксперты. Самая дешевая поездка в этом году на 23 февраля — из Казани в Санкт-Петербург. Две ночи взрослый путешественник с ребенком проведут в Северной столице за 8,8 тысячи рублей. Завтраки в отеле включены в стоимость.
Год назад наиболее демократичный тур также состоялся в город на Неве, но из Челябинска. Тогда турист жил в отеле без звезд с включенным завтраком и за пару ночей заплатил 8,6 тысячи рублей.
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