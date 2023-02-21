https://ria.ru/20230221/pushkov-1853308646.html
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене - РИА Новости, 21.02.2023
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью британской газеты Financial Times, в которой говорится, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:02
2023-02-21T02:02
2023-02-21T02:02
в мире
россия
украина
алексей пушков
виктор орбан
владимир путин
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью британской газеты Financial Times, в которой говорится, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга.Западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене, чтобы доказать, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мира, однако "мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан", констатировала FT.Как заметил Пушков в своем Telegram-канале, констатация того, что глобальный Юг оказался глух к подобным доводам, является верной. "Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она - его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии, и постоянно подчеркивает Виктор Орбан", - написал он.Сенатор указал, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России, и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности."Поэтому убедить глобальный Юг в повсеместности "российской угрозы" не выйдет: ее просто не существует", - резюмировал ПушковРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html
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в мире, россия, украина, алексей пушков, виктор орбан, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Украина, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене
Сенатор Пушков: Западу не удастся убедить глобальный Юг в наличии "российской угрозы"