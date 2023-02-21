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Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене - РИА Новости, 21.02.2023
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Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене - РИА Новости, 21.02.2023
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью британской газеты Financial Times, в которой говорится, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T02:02
2023-02-21T02:02
в мире
россия
украина
алексей пушков
виктор орбан
владимир путин
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью британской газеты Financial Times, в которой говорится, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга.Западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене, чтобы доказать, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мира, однако "мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан", констатировала FT.Как заметил Пушков в своем Telegram-канале, констатация того, что глобальный Юг оказался глух к подобным доводам, является верной. "Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она - его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии, и постоянно подчеркивает Виктор Орбан", - написал он.Сенатор указал, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России, и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности."Поэтому убедить глобальный Юг в повсеместности "российской угрозы" не выйдет: ее просто не существует", - резюмировал ПушковРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html
https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html
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в мире, россия, украина, алексей пушков, виктор орбан, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Украина, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности
02:02 21.02.2023
 
Пушков объяснил британской газете причину фиаско Запада в Мюнхене

Сенатор Пушков: Западу не удастся убедить глобальный Юг в наличии "российской угрозы"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью британской газеты Financial Times, в которой говорится, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга.
Западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене, чтобы доказать, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мира, однако "мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан", констатировала FT.
Министр обороны Германии Борис Писториус выступает с заявлением перед отелем Bayerischer Hof, местом проведения Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 13:07
"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене
Как заметил Пушков в своем Telegram-канале, констатация того, что глобальный Юг оказался глух к подобным доводам, является верной. "Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она - его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии, и постоянно подчеркивает Виктор Орбан", - написал он.
Сенатор указал, что это Запад выбрал политику необъявленной войны против России, и именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности.
"Поэтому убедить глобальный Юг в повсеместности "российской угрозы" не выйдет: ее просто не существует", - резюмировал Пушков
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 08:00
Мюнхен уже не тот
 
В миреРоссияУкраинаАлексей ПушковВиктор ОрбанВладимир ПутинМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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