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Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике

Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике

Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:42

2023-02-21T13:42

2023-02-21T13:42

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собраниюПрезидент назвал вопросы обороны важнейшим приоритетом для государства, но при этом вспомнил устойчивое выражение "пушки вместо масла". Он подчеркнул, что у России есть все условия и возможности, чтобы одновременно обеспечивать уверенное развитие страны и ее обороноспособность.По его словам, руководство государство руководствуется именно этой логикой и планирует действовать также и дальше.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество