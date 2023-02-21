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Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике
Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:42
2023-02-21T13:42
2023-02-21T13:42
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собраниюПрезидент назвал вопросы обороны важнейшим приоритетом для государства, но при этом вспомнил устойчивое выражение "пушки вместо масла". Он подчеркнул, что у России есть все условия и возможности, чтобы одновременно обеспечивать уверенное развитие страны и ее обороноспособность.По его словам, руководство государство руководствуется именно этой логикой и планирует действовать также и дальше.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике
Путин заверил, что Россия не повторит таких ошибок прошлого, как "пушки вместо масла"