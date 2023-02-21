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Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике
Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:42
2023-02-21T13:42
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собраниюПрезидент назвал вопросы обороны важнейшим приоритетом для государства, но при этом вспомнил устойчивое выражение "пушки вместо масла". Он подчеркнул, что у России есть все условия и возможности, чтобы одновременно обеспечивать уверенное развитие страны и ее обороноспособность.По его словам, руководство государство руководствуется именно этой логикой и планирует действовать также и дальше.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Общество
13:42 21.02.2023
 
Путин заявил, что Россия не будет развивать оборону в ущерб экономике

Путин заверил, что Россия не повторит таких ошибок прошлого, как "пушки вместо масла"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия не будет развивать оборону страны в ущерб ее экономике, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию
Президент назвал вопросы обороны важнейшим приоритетом для государства, но при этом вспомнил устойчивое выражение "пушки вместо масла".
"Решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику", — указал Путин.
Он подчеркнул, что у России есть все условия и возможности, чтобы одновременно обеспечивать уверенное развитие страны и ее обороноспособность.
По его словам, руководство государство руководствуется именно этой логикой и планирует действовать также и дальше.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:35
Путин предложил увеличить налоговый вычет на образование детей
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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