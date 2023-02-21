https://ria.ru/20230221/pushilin-1853313834.html
США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин
США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2023
США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин
США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:33
2023-02-21T05:33
2023-02-21T05:34
сша
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донецкая народная республика
денис пушилин
джо байден
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Президент США Джо Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. "США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары – это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод", – сказал он. Пушилин обратил внимание, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – "то есть речь идет о дальнобойном вооружении, которое украинские вооруженные формирования уже используют против мирного населения". "Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты. А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать", – отметил он.
https://ria.ru/20230221/pushilin-1853311310.html
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сша, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, джо байден
США, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Джо Байден
05:33 21.02.2023 (обновлено: 05:34 21.02.2023)
США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: США новой помощью Киеву пытаются утолить снарядный голод Украины
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
Президент США Джо Байден
в понедельник посетил Киев
с необъявленным визитом. Он заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи.
"США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары – это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод", – сказал он.
Пушилин обратил внимание, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – "то есть речь идет о дальнобойном вооружении, которое украинские вооруженные формирования уже используют против мирного населения".
"Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты. А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать", – отметил он.