https://ria.ru/20230221/pushilin-1853313834.html

США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин

США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.02.2023

США пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил Пушилин

США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:33

2023-02-21T05:33

2023-02-21T05:34

сша

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

джо байден

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Президент США Джо Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. "США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары – это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод", – сказал он. Пушилин обратил внимание, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – "то есть речь идет о дальнобойном вооружении, которое украинские вооруженные формирования уже используют против мирного населения". "Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты. А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать", – отметил он.

https://ria.ru/20230221/pushilin-1853311310.html

https://ria.ru/20230217/ssha-1852755475.html

сша

украина

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сша, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, джо байден