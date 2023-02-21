https://ria.ru/20230221/pushilin-1853311310.html
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:40
2023-02-21T03:40
2023-02-21T08:42
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, "Байден заявил, что Украине будут выделены "миллиарды", и все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий".При этом у приезда американского лидера есть и другие поводы, кроме демонстрации собственной власти."Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США", — отметил Пушилин.По мнению врио главы республики, именно эти причины побудили Белый дом решиться на визит американского лидера в Киев.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что постсоветская республика получит новый пакет военной помощи. Украинский президент назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.
https://ria.ru/20230221/bayden-1853309261.html
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в мире, киев, украина, сша, джо байден, денис пушилин
В мире, Киев, Украина, США, Джо Байден, Денис Пушилин
03:40 21.02.2023 (обновлено: 08:42 21.02.2023)
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Врио главы ДНР Пушилин назвал визит президента США Джо Байдена в Киев демонстративным