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Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
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Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:40
2023-02-21T08:42
в мире
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украина
сша
джо байден
денис пушилин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, "Байден заявил, что Украине будут выделены "миллиарды", и все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий".При этом у приезда американского лидера есть и другие поводы, кроме демонстрации собственной власти."Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США", — отметил Пушилин.По мнению врио главы республики, именно эти причины побудили Белый дом решиться на визит американского лидера в Киев.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что постсоветская республика получит новый пакет военной помощи. Украинский президент назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.
https://ria.ru/20230221/bayden-1853309261.html
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в мире, киев, украина, сша, джо байден, денис пушилин
В мире, Киев, Украина, США, Джо Байден, Денис Пушилин
03:40 21.02.2023 (обновлено: 08:42 21.02.2023)
 
Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев

Врио главы ДНР Пушилин назвал визит президента США Джо Байдена в Киев демонстративным

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году", — сказал он.

По его словам, "Байден заявил, что Украине будут выделены "миллиарды", и все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий".
При этом у приезда американского лидера есть и другие поводы, кроме демонстрации собственной власти.
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"Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США", — отметил Пушилин.
По мнению врио главы республики, именно эти причины побудили Белый дом решиться на визит американского лидера в Киев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что постсоветская республика получит новый пакет военной помощи. Украинский президент назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.
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В миреКиевУкраинаСШАДжо БайденДенис Пушилин
 
 
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