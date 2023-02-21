https://ria.ru/20230221/pushilin-1853311310.html

Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев

Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023

Пушилин объяснил цель визита Байдена в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:40

2023-02-21T03:40

2023-02-21T08:42

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киев

украина

сша

джо байден

денис пушилин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев — демонстративный, его цель — показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, "Байден заявил, что Украине будут выделены "миллиарды", и все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий".При этом у приезда американского лидера есть и другие поводы, кроме демонстрации собственной власти."Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США", — отметил Пушилин.По мнению врио главы республики, именно эти причины побудили Белый дом решиться на визит американского лидера в Киев.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Он заявил, что постсоветская республика получит новый пакет военной помощи. Украинский президент назвал очень важными и полезными переговоры со своим американским коллегой.

https://ria.ru/20230221/bayden-1853309261.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853284549.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, сша, джо байден, денис пушилин