В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию
В Салониках у американского консульства началась акция против визита Блинкена в Грецию
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони Блинкена и призвали "прекратить участие Греции в войне на Украине".
Демонстранты скандировали лозунги "Американцы - убийцы народов", "Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню".
"Спустя год после начала войны НАТО и России на территории Украины представитель американского империализма приезжает на встречу как с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, так и с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране. Так "открывается" 4-й стратегический диалог США-Греция, который начался при правительстве СИРИЗА-АНЕЛ и реализуется при партии "Новой демократии", - заявили организаторы протеста.
Демонстранты требовали неучастия Греции в опасных планах США и НАТО, закрыть иностранные военные базы в Греции, закрыть штаб НАТО, расположенный в 3-м армейском корпусе в Салониках и отменить меморандумы о сотрудничестве двух университетов в Салониках – Университета Аристотеля и Университета Македонии с НАТО.
Они также требовали снять обвинения с членов Компартии Греции КПГ и КНЕ, участвовавших в забастовке 6 апреля 2022 года в порту Салоники, и прекратить преследование тех, кто борется за то, чтобы Греция "не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий".
Сначала члены КНЕ собрались на площади Святой Софии, а затем прошли маршем к американскому консульству, где выкрикивали лозунги против США, написали краской из баллончика "Blinken go home" и сожгли американский флаг.