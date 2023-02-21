https://ria.ru/20230221/protest-1853567132.html

В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию

В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию - РИА Новости, 21.02.2023

В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию

Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:48

2023-02-21T22:48

2023-02-21T22:48

в мире

греция

салоники

украина

энтони блинкен

кириакос мицотакис

алексис ципрас

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg

АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони Блинкена и призвали "прекратить участие Греции в войне на Украине". Демонстранты скандировали лозунги "Американцы - убийцы народов", "Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню". "Спустя год после начала войны НАТО и России на территории Украины представитель американского империализма приезжает на встречу как с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, так и с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране. Так "открывается" 4-й стратегический диалог США-Греция, который начался при правительстве СИРИЗА-АНЕЛ и реализуется при партии "Новой демократии", - заявили организаторы протеста. Демонстранты требовали неучастия Греции в опасных планах США и НАТО, закрыть иностранные военные базы в Греции, закрыть штаб НАТО, расположенный в 3-м армейском корпусе в Салониках и отменить меморандумы о сотрудничестве двух университетов в Салониках – Университета Аристотеля и Университета Македонии с НАТО. Они также требовали снять обвинения с членов Компартии Греции КПГ и КНЕ, участвовавших в забастовке 6 апреля 2022 года в порту Салоники, и прекратить преследование тех, кто борется за то, чтобы Греция "не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий". Сначала члены КНЕ собрались на площади Святой Софии, а затем прошли маршем к американскому консульству, где выкрикивали лозунги против США, написали краской из баллончика "Blinken go home" и сожгли американский флаг.

https://ria.ru/20230221/blinken-1853474107.html

https://ria.ru/20230221/gretsiya-1853354088.html

греция

салоники

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, салоники, украина, энтони блинкен, кириакос мицотакис, алексис ципрас, нато