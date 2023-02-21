Рейтинг@Mail.ru
В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/protest-1853567132.html
В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию
В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию - РИА Новости, 21.02.2023
В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию
Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:48
2023-02-21T22:48
в мире
греция
салоники
украина
энтони блинкен
кириакос мицотакис
алексис ципрас
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони Блинкена и призвали "прекратить участие Греции в войне на Украине". Демонстранты скандировали лозунги "Американцы - убийцы народов", "Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню". "Спустя год после начала войны НАТО и России на территории Украины представитель американского империализма приезжает на встречу как с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, так и с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране. Так "открывается" 4-й стратегический диалог США-Греция, который начался при правительстве СИРИЗА-АНЕЛ и реализуется при партии "Новой демократии", - заявили организаторы протеста. Демонстранты требовали неучастия Греции в опасных планах США и НАТО, закрыть иностранные военные базы в Греции, закрыть штаб НАТО, расположенный в 3-м армейском корпусе в Салониках и отменить меморандумы о сотрудничестве двух университетов в Салониках – Университета Аристотеля и Университета Македонии с НАТО. Они также требовали снять обвинения с членов Компартии Греции КПГ и КНЕ, участвовавших в забастовке 6 апреля 2022 года в порту Салоники, и прекратить преследование тех, кто борется за то, чтобы Греция "не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий". Сначала члены КНЕ собрались на площади Святой Софии, а затем прошли маршем к американскому консульству, где выкрикивали лозунги против США, написали краской из баллончика "Blinken go home" и сожгли американский флаг.
https://ria.ru/20230221/blinken-1853474107.html
https://ria.ru/20230221/gretsiya-1853354088.html
греция
салоники
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, салоники, украина, энтони блинкен, кириакос мицотакис, алексис ципрас, нато
В мире, Греция, Салоники, Украина, Энтони Блинкен, Кириакос Мицотакис, Алексис Ципрас, НАТО
22:48 21.02.2023
 
В Салониках началась демонстрация против визита Блинкена в Грецию

В Салониках у американского консульства началась акция против визита Блинкена в Грецию

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ) устроили акцию протеста возле американского консульства в Салониках против визита американского госсекретаря Энтони Блинкена и призвали "прекратить участие Греции в войне на Украине".
Демонстранты скандировали лозунги "Американцы - убийцы народов", "Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 16:01
Блинкен приехал в Афины укрепить антироссийскую политику, считают в Греции
"Спустя год после начала войны НАТО и России на территории Украины представитель американского империализма приезжает на встречу как с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, так и с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране. Так "открывается" 4-й стратегический диалог США-Греция, который начался при правительстве СИРИЗА-АНЕЛ и реализуется при партии "Новой демократии", - заявили организаторы протеста.
Демонстранты требовали неучастия Греции в опасных планах США и НАТО, закрыть иностранные военные базы в Греции, закрыть штаб НАТО, расположенный в 3-м армейском корпусе в Салониках и отменить меморандумы о сотрудничестве двух университетов в Салониках – Университета Аристотеля и Университета Македонии с НАТО.
Они также требовали снять обвинения с членов Компартии Греции КПГ и КНЕ, участвовавших в забастовке 6 апреля 2022 года в порту Салоники, и прекратить преследование тех, кто борется за то, чтобы Греция "не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий".
Сначала члены КНЕ собрались на площади Святой Софии, а затем прошли маршем к американскому консульству, где выкрикивали лозунги против США, написали краской из баллончика "Blinken go home" и сожгли американский флаг.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 11:16
Блинкен назвал Грецию центром для американских военных группировок
 
В миреГрецияСалоникиУкраинаЭнтони БлинкенКириакос МицотакисАлексис ЦипрасНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала