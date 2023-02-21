https://ria.ru/20230221/proryv-1853393910.html

В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин

В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин

Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям, в тяжелых современных условиях в стране добились снижения безработицы, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:51

2023-02-21T12:51

2023-02-21T12:59

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям, в тяжелых современных условиях в стране добились снижения безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Убежден, что у нас есть возможности для подобного прорыва и по другим направлениям, мы не допустили просадки на рынке труде, напротив - добились снижения безработица в современных условиях, сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230211/vengriya-1851462476.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, владимир путин