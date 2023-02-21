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В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин
В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин
Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям, в тяжелых современных условиях в стране добились снижения безработицы, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:51
2023-02-21T12:59
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям, в тяжелых современных условиях в стране добились снижения безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Убежден, что у нас есть возможности для подобного прорыва и по другим направлениям, мы не допустили просадки на рынке труде, напротив - добились снижения безработица в современных условиях, сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество, Владимир Путин
12:51 21.02.2023 (обновлено: 12:59 21.02.2023)
 
В России есть возможности для прорыва по многим направлениям, заявил Путин

Путин заявил, что в России есть все возможности для прорыва по многим направлениям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям, в тяжелых современных условиях в стране добились снижения безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Убежден, что у нас есть возможности для подобного прорыва и по другим направлениям, мы не допустили просадки на рынке труде, напротив - добились снижения безработица в современных условиях, сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 22:57
Президент Венгрии назвала экономику России одной из определяющих в мире
 
РоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбществоВладимир Путин
 
 
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