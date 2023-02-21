https://ria.ru/20230221/propoved-1853496122.html

В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия

В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия - РИА Новости, 21.02.2023

В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия

В Германии на Берлинском форуме мировых религий, основанного и финансируемого сенатом города, призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а Папу... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:51

2023-02-21T16:51

2023-02-21T16:51

религия

германия

иисус христос

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религия

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. В Германии на Берлинском форуме мировых религий, основанного и финансируемого сенатом города, призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а Папу Римского – на нетолерантность, сообщается в эфире радио Deutschlandfunk. Нагорная проповедь Иисуса Христа является одним из центральных и основополагающих в христианстве моментов евангельского повествования. В проповеди содержатся такие изречения, как "блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" и "блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное". "В ней содержатся фантазии о наказании, которые доминируют в Нагорной проповеди. Фантазии, которые должны перевернуть несправедливые условия", - сообщила на панельной дискуссии форума, которая передавалась в эфире Deutschlandfunk, профессор по литературоведению во Фрайбургском педагогическом университете Татьяна Йеш, не пояснив однако, где именно она нашла в проповеди то, что перечислила. По мнению Йеш, вся проповедь наполнена "ресентиментом" и желанием "жестоко наказать" предшествующий строй. Эксперт таким образом трактует слова Христа о том, что "если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну", хотя ни в одном из признанных толкований этой фразы нет требований буквального исполнения слов Христа, которые всегда понимались как метафора. "Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться", - подчеркнула литературовед. Также Йеш назвала христианство "еврейской сектой" и призвала лишить тексты "флера священной ауры". Ее суждения поддержал Бернд Симон из центра про изучению толерантности города Киля, осудив папу Римского за слова о том, что гомосексуализм не является преступлением, но грехом, и призвав проверить его высказывания на предмет толерантности. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии, они объявляются нормой их жизни. Президент в связи с этим призвал Запад обратить внимание на Священное Писание.

https://ria.ru/20230221/tserkov-1853385413.html

https://ria.ru/20230208/bog-1850564087.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843365727.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, иисус христос, в мире, религия