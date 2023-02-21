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В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия - РИА Новости, 21.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230221/propoved-1853496122.html
В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия
В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия - РИА Новости, 21.02.2023
В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия
В Германии на Берлинском форуме мировых религий, основанного и финансируемого сенатом города, призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а Папу... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:51
2023-02-21T16:51
религия
германия
иисус христос
в мире
религия
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. В Германии на Берлинском форуме мировых религий, основанного и финансируемого сенатом города, призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а Папу Римского – на нетолерантность, сообщается в эфире радио Deutschlandfunk. Нагорная проповедь Иисуса Христа является одним из центральных и основополагающих в христианстве моментов евангельского повествования. В проповеди содержатся такие изречения, как "блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" и "блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное". "В ней содержатся фантазии о наказании, которые доминируют в Нагорной проповеди. Фантазии, которые должны перевернуть несправедливые условия", - сообщила на панельной дискуссии форума, которая передавалась в эфире Deutschlandfunk, профессор по литературоведению во Фрайбургском педагогическом университете Татьяна Йеш, не пояснив однако, где именно она нашла в проповеди то, что перечислила. По мнению Йеш, вся проповедь наполнена "ресентиментом" и желанием "жестоко наказать" предшествующий строй. Эксперт таким образом трактует слова Христа о том, что "если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну", хотя ни в одном из признанных толкований этой фразы нет требований буквального исполнения слов Христа, которые всегда понимались как метафора. "Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться", - подчеркнула литературовед. Также Йеш назвала христианство "еврейской сектой" и призвала лишить тексты "флера священной ауры". Ее суждения поддержал Бернд Симон из центра про изучению толерантности города Киля, осудив папу Римского за слова о том, что гомосексуализм не является преступлением, но грехом, и призвав проверить его высказывания на предмет толерантности. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии, они объявляются нормой их жизни. Президент в связи с этим призвал Запад обратить внимание на Священное Писание.
https://ria.ru/20230221/tserkov-1853385413.html
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германия, иисус христос, в мире, религия
Религия, Германия, Иисус Христос, В мире, Религия
16:51 21.02.2023
 
В Германии призвали проверить Нагорную проповедь Христа на предмет насилия

На Берлинском форуме религий призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. В Германии на Берлинском форуме мировых религий, основанного и финансируемого сенатом города, призвали проверить Нагорную проповедь Христа на насилие, а Папу Римского – на нетолерантность, сообщается в эфире радио Deutschlandfunk.
Нагорная проповедь Иисуса Христа является одним из центральных и основополагающих в христианстве моментов евангельского повествования. В проповеди содержатся такие изречения, как "блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" и "блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное".
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"В ней содержатся фантазии о наказании, которые доминируют в Нагорной проповеди. Фантазии, которые должны перевернуть несправедливые условия", - сообщила на панельной дискуссии форума, которая передавалась в эфире Deutschlandfunk, профессор по литературоведению во Фрайбургском педагогическом университете Татьяна Йеш, не пояснив однако, где именно она нашла в проповеди то, что перечислила.
По мнению Йеш, вся проповедь наполнена "ресентиментом" и желанием "жестоко наказать" предшествующий строй.
"Нагорная проповедь является собранием изречений, приписываемых Христу. И там также есть сексуальные аспекты насилия, например, взывание к вырыванию глаза из головы", - заявила профессор
Эксперт таким образом трактует слова Христа о том, что "если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну", хотя ни в одном из признанных толкований этой фразы нет требований буквального исполнения слов Христа, которые всегда понимались как метафора.
"Поэтому я считаю, что проповедь неполезна и неконструктивна и важно, чтобы положительные предрассудки по отношению к христианству и его миролюбивости были перепроверены на предмет того, должны ли эти тексты вообще читаться", - подчеркнула литературовед.
Также Йеш назвала христианство "еврейской сектой" и призвала лишить тексты "флера священной ауры".
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Ее суждения поддержал Бернд Симон из центра про изучению толерантности города Киля, осудив папу Римского за слова о том, что гомосексуализм не является преступлением, но грехом, и призвав проверить его высказывания на предмет толерантности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии, они объявляются нормой их жизни. Президент в связи с этим призвал Запад обратить внимание на Священное Писание.
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