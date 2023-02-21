https://ria.ru/20230221/proisshestviya-1853570357.html
В Подмосковье иномарка насмерть сбила двух детей
В Подмосковье иномарка насмерть сбила двух детей - РИА Новости, 21.02.2023
В Подмосковье иномарка насмерть сбила двух детей
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу в подмосковном Королеве, после чего врезался в остановку, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:22
2023-02-21T23:22
2023-02-21T23:22
происшествия
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу в подмосковном Королеве, после чего врезался в остановку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По информации главка, авария произошла во вторник вечером. Предварительно, 37-летний водитель Nissan наехал на двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения, которые переходили дорогу. После наезда на детей водитель иномарки врезался в остановку. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), королев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Королев
В Подмосковье иномарка насмерть сбила двух детей
В подмосковном Королеве иномарка насмерть сбила двух детей и врезалась в остановку
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу в подмосковном Королеве, после чего врезался в остановку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По информации главка, авария произошла во вторник вечером.
Предварительно, 37-летний водитель Nissan наехал на двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения, которые переходили дорогу. После наезда на детей водитель иномарки врезался в остановку.
"В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался", – говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.