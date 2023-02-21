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Песков назвал главный приоритет для властей - РИА Новости, 21.02.2023
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Песков назвал главный приоритет для властей
Песков назвал главный приоритет для властей - РИА Новости, 21.02.2023
Песков назвал главный приоритет для властей
Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:36
2023-02-21T11:52
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее послание Владимира Путина Федеральному Собранию.Социально-экономический блок всегда был безусловным приоритетом для президента РФ, заявил Песков в эфире "Первого канала". Он отметил, что социальный характер государства закреплен в Конституции."Если специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас и, конечно, для правительства и для всего высшего руководства страны", - сказал Песков.Путин во вторник выступит с посланием перед Федеральным Собранием РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:36 21.02.2023 (обновлено: 11:52 21.02.2023)
 
Песков назвал главный приоритет для властей

Песков о послании Путина: забота о народе и его сбережение — главный приоритет властей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
Социально-экономический блок всегда был безусловным приоритетом для президента РФ, заявил Песков в эфире "Первого канала". Он отметил, что социальный характер государства закреплен в Конституции.
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
11:45
Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков
"Если специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас и, конечно, для правительства и для всего высшего руководства страны", - сказал Песков.
Путин во вторник выступит с посланием перед Федеральным Собранием РФ.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
01:02
Ежегодные послания президента России Федеральному Собранию
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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