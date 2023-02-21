https://ria.ru/20230221/prioritet-1853360093.html
Песков назвал главный приоритет для властей
Песков назвал главный приоритет для властей - РИА Новости, 21.02.2023
Песков назвал главный приоритет для властей
Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:36
2023-02-21T11:36
2023-02-21T11:52
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее послание Владимира Путина Федеральному Собранию.Социально-экономический блок всегда был безусловным приоритетом для президента РФ, заявил Песков в эфире "Первого канала". Он отметил, что социальный характер государства закреплен в Конституции."Если специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас и, конечно, для правительства и для всего высшего руководства страны", - сказал Песков.Путин во вторник выступит с посланием перед Федеральным Собранием РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853364152.html
https://ria.ru/20230221/poslaniya-1853142126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
11:36 21.02.2023 (обновлено: 11:52 21.02.2023)
Песков назвал главный приоритет для властей
Песков о послании Путина: забота о народе и его сбережение — главный приоритет властей
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Забота о народе России и его сбережение является главным приоритетом для властей государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
Социально-экономический блок всегда был безусловным приоритетом для президента РФ, заявил Песков в эфире "Первого канала". Он отметил, что социальный характер государства закреплен в Конституции.
"Если специальная военная операция является вопросом экзистенциальным для нашей страны, для всего нашего народа и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас и, конечно, для правительства и для всего высшего руководства страны", - сказал Песков.
Путин во вторник выступит с посланием перед Федеральным Собранием РФ.