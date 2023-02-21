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Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин
Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:55
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.При этом, отметил президент, "мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам", которые, по его словам, занимаются "охотой на ведьм"."Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм"
Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм"
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире
12:33 21.02.2023 (обновлено: 12:55 21.02.2023)
 
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин

Путин: Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", но предатели понесут ответсвенность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону", - сказал Путин.
При этом, отметил президент, "мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам", которые, по его словам, занимаются "охотой на ведьм".
"Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:30
СПЧ выработает позицию по ответственности для предателей России
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВ мире
 
 
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