https://ria.ru/20230221/predatelstva-1853384377.html

Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин

Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин

Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:33

2023-02-21T12:33

2023-02-21T12:55

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853393427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f3dfa93447e77b8c2e97ee9a29dc40f.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.При этом, отметил президент, "мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам", которые, по его словам, занимаются "охотой на ведьм"."Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм" Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм" 2023-02-21T12:33 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире