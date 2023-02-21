https://ria.ru/20230221/predatelstva-1853384377.html
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин
Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:33
2023-02-21T12:55
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853393427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f3dfa93447e77b8c2e97ee9a29dc40f.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать "охоту на ведьм", заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.При этом, отметил президент, "мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам", которые, по его словам, занимаются "охотой на ведьм"."Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853393427_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5e7a1683afcab859708affff6eaaccd1.jpg
Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм"
Путин: Мы не будем заниматься "охотой на ведьм"
2023-02-21T12:33
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире
12:33 21.02.2023 (обновлено: 12:55 21.02.2023)
Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", заявил Путин
Путин: Россия не будет устраивать "охоту на ведьм", но предатели понесут ответсвенность