Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат
Адвокат Аграновский: Путин внес юридическую ясность в вопросе наказания предателей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в этот вопрос, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Путин в послании Федеральному собранию заявил, что предатели Родины понесут ответственность по закону, но Россия не будет уподобляться Украине и странам Запада и устраивать "охоту на ведьм", не будет сводить счеты с отступниками.
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"Как адвоката и правозащитника меня обрадовало это высказывание", - сказал РИА Новости Аграновский, отметив, что в последние время некоторые общественные деятели в своих призывах "стремятся быть впереди паровоза и ортодоксальнее ортодоксов".
"Если кто будет наказан, а наказаны будут, то только в рамках закона с соблюдением всех процессуальных гарантий. Хорошо, что президент внес ясную юридическую составляющую", - добавил он.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в своем телеграм-канале назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. По его мнению, они должны рассматриваться как враги общества.