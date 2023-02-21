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Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат
Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат - РИА Новости, 21.02.2023
Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат
Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:46
2023-02-21T13:46
россия
украина
владимир путин
дмитрий аграновский
дмитрий медведев
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в этот вопрос, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Путин в послании Федеральному собранию заявил, что предатели Родины понесут ответственность по закону, но Россия не будет уподобляться Украине и странам Запада и устраивать "охоту на ведьм", не будет сводить счеты с отступниками. "Как адвоката и правозащитника меня обрадовало это высказывание", - сказал РИА Новости Аграновский, отметив, что в последние время некоторые общественные деятели в своих призывах "стремятся быть впереди паровоза и ортодоксальнее ортодоксов". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в своем телеграм-канале назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. По его мнению, они должны рассматриваться как враги общества.
https://ria.ru/20221125/tsru-1834013389.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий аграновский, дмитрий медведев, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Аграновский, Дмитрий Медведев, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:46 21.02.2023
 
Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат

Адвокат Аграновский: Путин внес юридическую ясность в вопросе наказания предателей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в этот вопрос, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Путин в послании Федеральному собранию заявил, что предатели Родины понесут ответственность по закону, но Россия не будет уподобляться Украине и странам Запада и устраивать "охоту на ведьм", не будет сводить счеты с отступниками.
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"Как адвоката и правозащитника меня обрадовало это высказывание", - сказал РИА Новости Аграновский, отметив, что в последние время некоторые общественные деятели в своих призывах "стремятся быть впереди паровоза и ортодоксальнее ортодоксов".
"Если кто будет наказан, а наказаны будут, то только в рамках закона с соблюдением всех процессуальных гарантий. Хорошо, что президент внес ясную юридическую составляющую", - добавил он.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в своем телеграм-канале назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. По его мнению, они должны рассматриваться как враги общества.
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РоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий АграновскийДмитрий МедведевПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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