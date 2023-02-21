https://ria.ru/20230221/predateli-1853428606.html

Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат

Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат - РИА Новости, 21.02.2023

Путин внес ясность в вопросе наказания предателей, заявил адвокат

Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:46

2023-02-21T13:46

2023-02-21T13:46

россия

украина

владимир путин

дмитрий аграновский

дмитрий медведев

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина разбираться с предателями исключительно в рамках закона и не устраивать охоту на ведьм вносит юридическую ясность в этот вопрос, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Путин в послании Федеральному собранию заявил, что предатели Родины понесут ответственность по закону, но Россия не будет уподобляться Украине и странам Запада и устраивать "охоту на ведьм", не будет сводить счеты с отступниками. "Как адвоката и правозащитника меня обрадовало это высказывание", - сказал РИА Новости Аграновский, отметив, что в последние время некоторые общественные деятели в своих призывах "стремятся быть впереди паровоза и ортодоксальнее ортодоксов". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в своем телеграм-канале назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели. По его мнению, они должны рассматриваться как враги общества.

https://ria.ru/20221125/tsru-1834013389.html

https://ria.ru/20230129/emigranty-1848135528.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий аграновский, дмитрий медведев, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года