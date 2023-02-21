https://ria.ru/20230221/predateli-1853381996.html

Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей

Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей - РИА Новости, 21.02.2023

Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:28

2023-02-21T12:28

2023-02-21T12:39

россия

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года