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Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей - РИА Новости, 21.02.2023
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:28
2023-02-21T12:28
2023-02-21T12:39
россия
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:28 21.02.2023 (обновлено: 12:39 21.02.2023)
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей
Путин заявил, что Запад попытается расколоть Россию, сделав ставку на национал-предателей