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Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей - РИА Новости, 21.02.2023
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:28
2023-02-21T12:39
россия
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:28 21.02.2023 (обновлено: 12:39 21.02.2023)
 
Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть через предателей

Путин заявил, что Запад попытается расколоть Россию, сделав ставку на национал-предателей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россию попытаются расколоть, Запад будет делать ставку на национал-предателей.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Случай Смольянинова: как наказать предателя
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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