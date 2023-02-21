https://ria.ru/20230221/pozhar-1853564087.html

В Москве загорелось 16-этажное здание

В Москве загорелось 16-этажное здание - РИА Новости, 21.02.2023

В Москве загорелось 16-этажное здание

Возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелся отель "МКМ", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:17

2023-02-21T22:17

2023-02-21T22:34

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелся отель "МКМ", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, сообщение о пожаре по адресу Международная улица, дом 15 поступило в 21.20."По предварительной информации, происходит возгорание в квартире на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, источник и площадь возгорания пока уточняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Как сообщили в пресс-службе МЧС России, из горящего здания спасены 20 человек, из них семь - дети."В настоящее время спасено 20 человек, из них семеро детей, спасение продолжается", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечена 129 человек и 43 единицы техники, проводится наращивание сил и средств.Представитель экстренных служб сообщил в свою очередь РИА Новости, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852585142.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия