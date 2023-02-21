https://ria.ru/20230221/pozhar-1853564087.html
В Москве загорелось 16-этажное здание
В Москве загорелось 16-этажное здание - РИА Новости, 21.02.2023
В Москве загорелось 16-этажное здание
Возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелся отель "МКМ", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:17
2023-02-21T22:17
2023-02-21T22:34
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелся отель "МКМ", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, сообщение о пожаре по адресу Международная улица, дом 15 поступило в 21.20."По предварительной информации, происходит возгорание в квартире на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, источник и площадь возгорания пока уточняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Как сообщили в пресс-службе МЧС России, из горящего здания спасены 20 человек, из них семь - дети."В настоящее время спасено 20 человек, из них семеро детей, спасение продолжается", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечена 129 человек и 43 единицы техники, проводится наращивание сил и средств.Представитель экстренных служб сообщил в свою очередь РИА Новости, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852585142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
22:17 21.02.2023 (обновлено: 22:34 21.02.2023)
В Москве загорелось 16-этажное здание
В Москве на пятом этаже 16-этажного здания загорелся отель "МКМ"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелся отель "МКМ", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, сообщение о пожаре по адресу Международная улица, дом 15 поступило в 21.20.
"По предварительной информации, происходит возгорание в квартире на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, источник и площадь возгорания пока уточняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России
, из горящего здания спасены 20 человек, из них семь - дети.
"В настоящее время спасено 20 человек, из них семеро детей, спасение продолжается", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечена 129 человек и 43 единицы техники, проводится наращивание сил и средств.
Представитель экстренных служб сообщил в свою очередь РИА Новости, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.