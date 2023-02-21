https://ria.ru/20230221/posledstviya-1853451067.html

В Китае назвали печальные для Украины последствия визита Байдена

В Китае назвали печальные для Украины последствия визита Байдена - РИА Новости, 21.02.2023

В Китае назвали печальные для Украины последствия визита Байдена

Визит президента США Джо Байдена в Киев вызовет тяжелые последствия для Украины со стороны России, написала Global Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:49

2023-02-21T14:49

2023-02-21T15:17

украина

киев

россия

джо байден

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев вызовет тяжелые последствия для Украины со стороны России, написала Global Times со ссылкой на экспертов."Поскольку Россия готовится к "весеннему наступлению", Байдену необходимо поднять моральный дух Украины и Зеленского, а также попросить западных союзников предоставить больше военной помощи", — рассказал изданию эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.Но визит американского лидера окажет незначительное влияние на ситуацию на поле боя, к тому же приведет к более жесткому ответу со стороны Москвы, отметил эксперт.Как предположил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, Байден своим визитом хотел заставить украинцев совершать успехи на поле боя, чтобы убедить американцев и дальше поддерживать Киев. Западные страны, как указывают в статье, постепенно начинают уставать от помощи Украине.Доцент Китайского народного университета в Пекине Дяо Дамин назвал визит Байдена символичным, добавив, что Штаты, решив устроить встречу президентов в Киеве так близко к годовщине начала специальной военной операции, лишь подливают масла в огонь и так уже напряженной ситуации.По мнению экспертов, опасные сигналы, которые исходят от этого визита, приведут к эскалации конфликта, поскольку, по всей видимости, Байден подталкивает Украину выступить в качестве пешки для победы над Россией, но цель эта опасна и иррациональна.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский назвал переговоры со своим американским коллегой очень важными и полезными.

https://ria.ru/20230221/vuchich-1853435513.html

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

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украина, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, в мире