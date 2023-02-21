https://ria.ru/20230221/poslaniya-1853360302.html

Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания

Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания - РИА Новости, 21.02.2023

Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является его авторским материалом, выступление займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:37

2023-02-21T11:37

2023-02-21T11:54

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является его авторским материалом, выступление займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник."Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков