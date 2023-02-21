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Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания - РИА Новости, 21.02.2023
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Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания
Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания - РИА Новости, 21.02.2023
Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является его авторским материалом, выступление займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:37
2023-02-21T11:54
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является его авторским материалом, выступление займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник."Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
11:37 21.02.2023 (обновлено: 11:54 21.02.2023)
 
Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания

Песков назвал послание Путина Федеральному Собранию авторским материалом президента

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является его авторским материалом, выступление займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник.
"Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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