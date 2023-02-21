https://ria.ru/20230221/poslanie-1853492610.html
Пушилин прокомментировал послание президента России
Пушилин прокомментировал послание президента России - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин прокомментировал послание президента России
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не оставило никого из патриотов равнодушным. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:42
2023-02-21T16:42
2023-02-21T16:42
россия
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не оставило никого из патриотов равнодушным. Путин в послании заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, и вела переговоры. А обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, добавил он. "Никого из патриотов выступление президента не оставило равнодушным, потому что в каждом слове — правда. Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно, отстаивали то, что нам дорого, "верили и ждали, что Россия придет на помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что специальная военная операция стала для Донбасса спасением, поскольку его хотели смести с лица земли. По его словам, для кого-то перечисление причин начала специальной военной операции – это просто объяснение позиции России, ДНР же все испытала на себе: и наращивание противником количества оружия, и многократное увеличение личного состава вооруженных формирований Украины, и рост циничных провокаций у линии соприкосновения.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853449399.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество
Пушилин прокомментировал послание президента России
Врио главы ДНР Пушилин: послание президента не оставило никого из патриотов равнодушным