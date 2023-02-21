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Пушилин прокомментировал послание президента России - РИА Новости, 21.02.2023
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Пушилин прокомментировал послание президента России
Пушилин прокомментировал послание президента России - РИА Новости, 21.02.2023
Пушилин прокомментировал послание президента России
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не оставило никого из патриотов равнодушным. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:42
2023-02-21T16:42
россия
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не оставило никого из патриотов равнодушным. Путин в послании заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, и вела переговоры. А обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, добавил он. "Никого из патриотов выступление президента не оставило равнодушным, потому что в каждом слове — правда. Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно, отстаивали то, что нам дорого, "верили и ждали, что Россия придет на помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он добавил, что специальная военная операция стала для Донбасса спасением, поскольку его хотели смести с лица земли. По его словам, для кого-то перечисление причин начала специальной военной операции – это просто объяснение позиции России, ДНР же все испытала на себе: и наращивание противником количества оружия, и многократное увеличение личного состава вооруженных формирований Украины, и рост циничных провокаций у линии соприкосновения.
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россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество
16:42 21.02.2023
 
Пушилин прокомментировал послание президента России

Врио главы ДНР Пушилин: послание президента не оставило никого из патриотов равнодушным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не оставило никого из патриотов равнодушным.
Путин в послании заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, и вела переговоры. А обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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"Никого из патриотов выступление президента не оставило равнодушным, потому что в каждом слове — правда. Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно, отстаивали то, что нам дорого, "верили и ждали, что Россия придет на помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что специальная военная операция стала для Донбасса спасением, поскольку его хотели смести с лица земли. По его словам, для кого-то перечисление причин начала специальной военной операции – это просто объяснение позиции России, ДНР же все испытала на себе: и наращивание противником количества оружия, и многократное увеличение личного состава вооруженных формирований Украины, и рост циничных провокаций у линии соприкосновения.
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
Вчера, 15:37Инфографика
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбщество
 
 
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