https://ria.ru/20230221/poslanie-1853472471.html

Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО

Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО - РИА Новости, 21.02.2023

Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО

Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:57

2023-02-21T15:57

2023-02-21T15:57

россия

нато

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

индия

китай

в мире

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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик. "Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая, так как это не было обращением к нам. Надо помнить о том, что мы, однако, немного живем в одной банке, но против Путина выступают едва ли одна треть стран мира. Так что, оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи", - сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM. "Он (Путин – ред.) говорит для внешнего рынка. Посмотрите на Индию, на Китай. Это страны, которые смотрят по-разному, но это не означает, что они симпатизируют нашим ценностям", - пояснил генерал. Послание президента Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.

https://ria.ru/20230221/putin-1853458707.html

россия

индия

китай

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россия, нато, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, индия, китай, в мире