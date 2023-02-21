Рейтинг@Mail.ru
Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853472471.html
Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО
Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО
Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:57
2023-02-21T15:57
россия
нато
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
индия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853404996_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_2a6d371c85f7424269ac71d6bf0e1948.jpg
ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик. "Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая, так как это не было обращением к нам. Надо помнить о том, что мы, однако, немного живем в одной банке, но против Путина выступают едва ли одна треть стран мира. Так что, оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи", - сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM. "Он (Путин – ред.) говорит для внешнего рынка. Посмотрите на Индию, на Китай. Это страны, которые смотрят по-разному, но это не означает, что они симпатизируют нашим ценностям", - пояснил генерал. Послание президента Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.
https://ria.ru/20230221/putin-1853458707.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853404996_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_9af16acd0eea19fd1724c51d1713ac21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, индия, китай, в мире
Россия, НАТО, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Индия, Китай, В мире
15:57 21.02.2023
 
Речь Путина не была адресована противникам, считает экс-разведчик НАТО

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: речь Путина не была адресована противникам России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, не была адресована противникам РФ, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.
"Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая, так как это не было обращением к нам. Надо помнить о том, что мы, однако, немного живем в одной банке, но против Путина выступают едва ли одна треть стран мира. Так что, оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи", - сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:11
В Великобритании испугались "леденящих душу" предупреждений Путина
"Он (Путин – ред.) говорит для внешнего рынка. Посмотрите на Индию, на Китай. Это страны, которые смотрят по-разному, но это не означает, что они симпатизируют нашим ценностям", - пояснил генерал.
Послание президента Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.
 
РоссияНАТОВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаИндияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала