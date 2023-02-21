15:42 21.02.2023 (обновлено: 17:13 21.02.2023)
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
Американский военный Дрейвен захотел обнять Путина после послания Федеральному собранию
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
"Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата. <…> Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин", — написал он в Twitter.
По словам Дрейвена, он любит свою страну, но в следующей жизни выбрал бы Россию.
Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент проанализировал сложившуюся международную ситуацию и события вокруг украинского кризиса, озвучил новые меры поддержки экономики, а также обозначил цели России на ближайшее будущее.