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Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи - РИА Новости, 21.02.2023
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Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи - РИА Новости, 21.02.2023
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи
Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:42
2023-02-21T17:13
политика
россия
владимир путин
сша
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.По словам Дрейвена, он любит свою страну, но в следующей жизни выбрал бы Россию.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент проанализировал сложившуюся международную ситуацию и события вокруг украинского кризиса, озвучил новые меры поддержки экономики, а также обозначил цели России на ближайшее будущее.
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политика, россия, владимир путин, сша
Политика, Россия, Владимир Путин, США
15:42 21.02.2023 (обновлено: 17:13 21.02.2023)
 
Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи

Американский военный Дрейвен захотел обнять Путина после послания Федеральному собранию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
"Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата. <…> Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин", — написал он в Twitter.
По словам Дрейвена, он любит свою страну, но в следующей жизни выбрал бы Россию.
Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент проанализировал сложившуюся международную ситуацию и события вокруг украинского кризиса, озвучил новые меры поддержки экономики, а также обозначил цели России на ближайшее будущее.
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