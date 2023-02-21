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Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи

Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи - РИА Новости, 21.02.2023

Американский военный заявил, что захотел обнять Путина после его речи

Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:42

2023-02-21T15:42

2023-02-21T17:13

политика

россия

владимир путин

сша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен поделился впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.По словам Дрейвена, он любит свою страну, но в следующей жизни выбрал бы Россию.Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого затронул важнейшие внутри- и внешнеполитические вопросы. В своей речи президент проанализировал сложившуюся международную ситуацию и события вокруг украинского кризиса, озвучил новые меры поддержки экономики, а также обозначил цели России на ближайшее будущее.

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политика, россия, владимир путин, сша