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Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты - РИА Новости, 21.02.2023
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Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты - РИА Новости, 21.02.2023
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание президент уделил участникам специальной военной операции. Он предложил установить... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:37
2023-02-21T18:41
инфографика
общество
спецоперация
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
семья
правительство рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание президент уделил участникам специальной военной операции. Он предложил установить отпуск не менее 14 дней бойцам и создать фонд помощи семьям погибших и ветеранов СВО. Высказал идеи по развитию новых регионов и всей страны. Эти и другие инициативы главы государства — в инфографике Ria.ru.
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общество, спецоперация, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, семья, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф), образование, экономика, инфографика
Инфографика, Общество, Спецоперация, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Семья, Правительство РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Образование, Экономика
15:37 21.02.2023 (обновлено: 18:41 21.02.2023)
 

Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты

Читать ria.ru в
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание президент уделил участникам специальной военной операции. Он предложил установить отпуск не менее 14 дней бойцам и создать фонд помощи семьям погибших и ветеранов СВО. Высказал идеи по развитию новых регионов и всей страны. Эти и другие инициативы главы государства — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаОбществоСпецоперацияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаСемьяПравительство РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОбразованиеЭкономика
 
 
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