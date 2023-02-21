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Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты

Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты - РИА Новости, 21.02.2023

Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание президент уделил участникам специальной военной операции. Он предложил установить... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:37

2023-02-21T15:37

2023-02-21T18:41

инфографика

общество

спецоперация

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

семья

правительство рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание президент уделил участникам специальной военной операции. Он предложил установить отпуск не менее 14 дней бойцам и создать фонд помощи семьям погибших и ветеранов СВО. Высказал идеи по развитию новых регионов и всей страны. Эти и другие инициативы главы государства — в инфографике Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, спецоперация, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, семья, правительство рф, министерство обороны рф (минобороны рф), образование, экономика, инфографика