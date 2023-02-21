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Памфилова рассказала, что для нее было самым важным в послании Путина

Памфилова рассказала, что для нее было самым важным в послании Путина - РИА Новости, 21.02.2023

Памфилова рассказала, что для нее было самым важным в послании Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было очень мирное, направленное на развитие страны и всех сфер жизни, заявила председатель... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:44

2023-02-21T14:44

2023-02-21T14:48

политика

владимир путин

россия

элла памфилова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было очень мирное, направленное на развитие страны и всех сфер жизни, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. "Послание очень мирное, послание, направленное на развитие страны, направленное на развитие всех сфер нашей жизни. Конечно, я считаю, что сейчас очень важно, очень большая (часть - ред.) была посвящена экономике, но для меня был важнейший кусок, связанный с наукой и культурой", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" после выступления. По ее словам, сейчас как никогда, когда каждый проявляется, важно культурно-этическое очищение и обновление, а также серьезное обновление развития в научной среде. "Это дает, я бы сказала, серьезнейшую базу для такого духовно-идеологического единства, несмотря на нашу разность", - отметила глава ЦИК.

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Наталья Макарова

политика, владимир путин, россия, элла памфилова, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года