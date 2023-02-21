https://ria.ru/20230221/poslanie-1853444330.html

Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог

Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2023

Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нельзя считать предвыборной речью, поскольку факта выдвижения еще не произошло, формат... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:26

2023-02-21T14:26

2023-02-21T14:26

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

алексей мухин

центр политической информации

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нельзя считать предвыборной речью, поскольку факта выдвижения еще не произошло, формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. "Нельзя считать послание президента в качестве предвыборной речи президента Владимира Путина по той простой причине, что выдвижение еще не произошло. Формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется", - сказал Мухин. Он отметил, что не надо спешить и "ставить телегу впереди лошади". "Послание президента - это формирующая речь на ближайший год для органов власти, а никак не предвыборная платформа", - подчеркнул политолог. По его словам, заявление президента о предстоящих выборах нельзя считать и стартом избирательной капании в целом. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу. Весной 2024 года в России запланированы выборы президента страны.

https://ria.ru/20230221/putin-1853406659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин, алексей мухин, центр политической информации