Рейтинг@Mail.ru
Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853444330.html
Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог
Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нельзя считать предвыборной речью, поскольку факта выдвижения еще не произошло, формат... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:26
2023-02-21T14:26
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
алексей мухин
центр политической информации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441189_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bb8ab9a7fd6e8e06bc7b2b2a912cd72.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нельзя считать предвыборной речью, поскольку факта выдвижения еще не произошло, формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. "Нельзя считать послание президента в качестве предвыборной речи президента Владимира Путина по той простой причине, что выдвижение еще не произошло. Формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется", - сказал Мухин. Он отметил, что не надо спешить и "ставить телегу впереди лошади". "Послание президента - это формирующая речь на ближайший год для органов власти, а никак не предвыборная платформа", - подчеркнул политолог. По его словам, заявление президента о предстоящих выборах нельзя считать и стартом избирательной капании в целом. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу. Весной 2024 года в России запланированы выборы президента страны.
https://ria.ru/20230221/putin-1853406659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441189_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_8896781f4d4e4f104a556ac4594b261e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин, алексей мухин, центр политической информации
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Мухин, Центр политической информации
14:26 21.02.2023
 
Послание Путина нельзя считать предвыборной речью, считает политолог

Политолог Мухин: послание Путина нельзя считать предвыборной речью, выдвижения еще не было

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нельзя считать предвыборной речью, поскольку факта выдвижения еще не произошло, формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
"Нельзя считать послание президента в качестве предвыборной речи президента Владимира Путина по той простой причине, что выдвижение еще не произошло. Формат президентской кампании не определен, хотя работа в этом направлении ведется", - сказал Мухин.
Он отметил, что не надо спешить и "ставить телегу впереди лошади". "Послание президента - это формирующая речь на ближайший год для органов власти, а никак не предвыборная платформа", - подчеркнул политолог. По его словам, заявление президента о предстоящих выборах нельзя считать и стартом избирательной капании в целом.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 регионах РФ и допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу. Весной 2024 года в России запланированы выборы президента страны.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:09
"Вкладывайте в Россию". Послание Путина Федеральному собранию
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей МухинЦентр политической информации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала