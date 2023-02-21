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Мировые каналы транслируют послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
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Мировые каналы транслируют послание Путина
Мировые каналы транслируют послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Мировые каналы транслируют послание Путина
Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:17
2023-02-21T13:31
в мире
россия
италия
сша
владимир путин
welt
аль-маядин
youtube
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.В прямом эфире послание Путина транслируют французские телеканалы BFM TV, France24, LCI, британский Би-би-си World, Sky News Arabia, немецкие Welt и Phoenix, катарская "Аль-Джазира", ливанский телеканал "Аль-Маядин", сирийский телеканал "Аль-Ихбария". Кроме того, выступление российского президента транслируют финские YLE и Helsingin Sanomat, а также CNN Türk. В Италии полную прямую трансляцию ТВ не ведет, тем не менее новостные каналы дают включения в прямом эфире.В Китае прямую трансляцию ведет канал СGTN, в Японии - телеканалы NHK и TBS, а в Индии - TV9 Bharatvarsh.Выступление Путина запустили на своих каналах в Youtube такие британские издания как Telegraph и Independent, немецкие Welt, испанские Pais, Mundo, 20 minutos.Британский телеканал Sky News и газета Guardian ведут текстовую трансляцию. Даже британские таблоиды - Mirror и Sun - публикуют фото и цитаты российского лидера.Также текстовую трансляцию организовал ряд индийских СМИ, том числе NDTV, Hindu и Deccan Herald.Несмотря на то, что в США ночь, ряд американских СМИ также ведет текстовую трансляцию послания Путина, среди них New York Times и Washington Post. Телеканал CNN также транслировал отдельные части выступления. Телеканал CNBC дает выступление Путина в прямом эфире.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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в мире, россия, италия, сша, владимир путин, welt, аль-маядин, youtube, послание президента федеральному собранию в 2021 году
В мире, Россия, Италия, США, Владимир Путин, Welt, Аль-Маядин, YouTube, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году
13:17 21.02.2023 (обновлено: 13:31 21.02.2023)
 
Мировые каналы транслируют послание Путина

Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента Путина Федеральному собранию

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
В прямом эфире послание Путина транслируют французские телеканалы BFM TV, France24, LCI, британский Би-би-си World, Sky News Arabia, немецкие Welt и Phoenix, катарская "Аль-Джазира", ливанский телеканал "Аль-Маядин", сирийский телеканал "Аль-Ихбария". Кроме того, выступление российского президента транслируют финские YLE и Helsingin Sanomat, а также CNN Türk. В Италии полную прямую трансляцию ТВ не ведет, тем не менее новостные каналы дают включения в прямом эфире.
В Китае прямую трансляцию ведет канал СGTN, в Японии - телеканалы NHK и TBS, а в Индии - TV9 Bharatvarsh.
Выступление Путина запустили на своих каналах в Youtube такие британские издания как Telegraph и Independent, немецкие Welt, испанские Pais, Mundo, 20 minutos.
Британский телеканал Sky News и газета Guardian ведут текстовую трансляцию. Даже британские таблоиды - Mirror и Sun - публикуют фото и цитаты российского лидера.
Также текстовую трансляцию организовал ряд индийских СМИ, том числе NDTV, Hindu и Deccan Herald.
Несмотря на то, что в США ночь, ряд американских СМИ также ведет текстовую трансляцию послания Путина, среди них New York Times и Washington Post. Телеканал CNN также транслировал отдельные части выступления. Телеканал CNBC дает выступление Путина в прямом эфире.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
11:37
Песков заявил, что Путин сам пишет текст послания
 
В миреРоссияИталияСШАВладимир ПутинWeltАль-МаядинYouTubeПослание президента Федеральному собранию в 2021 году
 
 
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