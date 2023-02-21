13:17 21.02.2023 (обновлено: 13:31 21.02.2023)
Мировые каналы транслируют послание Путина
Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента Путина Федеральному собранию
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
© POOL
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
В прямом эфире послание Путина транслируют французские телеканалы BFM TV, France24, LCI, британский Би-би-си World, Sky News Arabia, немецкие Welt и Phoenix, катарская "Аль-Джазира", ливанский телеканал "Аль-Маядин", сирийский телеканал "Аль-Ихбария". Кроме того, выступление российского президента транслируют финские YLE и Helsingin Sanomat, а также CNN Türk. В Италии полную прямую трансляцию ТВ не ведет, тем не менее новостные каналы дают включения в прямом эфире.
Выступление Путина запустили на своих каналах в Youtube такие британские издания как Telegraph и Independent, немецкие Welt, испанские Pais, Mundo, 20 minutos.
Британский телеканал Sky News и газета Guardian ведут текстовую трансляцию. Даже британские таблоиды - Mirror и Sun - публикуют фото и цитаты российского лидера.
Также текстовую трансляцию организовал ряд индийских СМИ, том числе NDTV, Hindu и Deccan Herald.
Несмотря на то, что в США ночь, ряд американских СМИ также ведет текстовую трансляцию послания Путина, среди них New York Times и Washington Post. Телеканал CNN также транслировал отдельные части выступления. Телеканал CNBC дает выступление Путина в прямом эфире.