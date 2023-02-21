https://ria.ru/20230221/poslanie-1853411555.html

Мировые каналы транслируют послание Путина

Мировые каналы транслируют послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023

Мировые каналы транслируют послание Путина

Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:17

2023-02-21T13:17

2023-02-21T13:31

в мире

россия

италия

сша

владимир путин

welt

аль-маядин

youtube

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания транслируют послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.В прямом эфире послание Путина транслируют французские телеканалы BFM TV, France24, LCI, британский Би-би-си World, Sky News Arabia, немецкие Welt и Phoenix, катарская "Аль-Джазира", ливанский телеканал "Аль-Маядин", сирийский телеканал "Аль-Ихбария". Кроме того, выступление российского президента транслируют финские YLE и Helsingin Sanomat, а также CNN Türk. В Италии полную прямую трансляцию ТВ не ведет, тем не менее новостные каналы дают включения в прямом эфире.В Китае прямую трансляцию ведет канал СGTN, в Японии - телеканалы NHK и TBS, а в Индии - TV9 Bharatvarsh.Выступление Путина запустили на своих каналах в Youtube такие британские издания как Telegraph и Independent, немецкие Welt, испанские Pais, Mundo, 20 minutos.Британский телеканал Sky News и газета Guardian ведут текстовую трансляцию. Даже британские таблоиды - Mirror и Sun - публикуют фото и цитаты российского лидера.Также текстовую трансляцию организовал ряд индийских СМИ, том числе NDTV, Hindu и Deccan Herald.Несмотря на то, что в США ночь, ряд американских СМИ также ведет текстовую трансляцию послания Путина, среди них New York Times и Washington Post. Телеканал CNN также транслировал отдельные части выступления. Телеканал CNBC дает выступление Путина в прямом эфире.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия

италия

сша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, италия, сша, владимир путин, welt, аль-маядин, youtube, послание президента федеральному собранию в 2021 году