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Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия
Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия - РИА Новости, 21.02.2023
Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия
Необходимо убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, потому что вклад каждого в общий успех - самое важное, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:53
2023-02-21T12:53
2023-02-21T13:13
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, потому что вклад каждого в общий успех - самое важное, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Всё для дела, всё для результата - на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий. Это уже победа. Открытие современных заводов ти километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научное открытие и технология... тоже победа. Вклад каждого в общий успех, вот, что важно", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
12:53 21.02.2023 (обновлено: 13:13 21.02.2023)
Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия
Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия, мешающие делу
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, потому что вклад каждого в общий успех - самое важное, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Всё для дела, всё для результата - на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий. Это уже победа. Открытие современных заводов ти километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научное открытие и технология... тоже победа. Вклад каждого в общий успех, вот, что важно", - сказал Путин.