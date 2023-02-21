https://ria.ru/20230221/poslanie-1853394628.html

Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия

Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия - РИА Новости, 21.02.2023

Путин потребовал убрать межведомственные противоречия и разногласия

Необходимо убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, потому что вклад каждого в общий успех - самое важное, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:53

2023-02-21T12:53

2023-02-21T13:13

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, потому что вклад каждого в общий успех - самое важное, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Всё для дела, всё для результата - на это должно быть всё нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий. Это уже победа. Открытие современных заводов ти километров новых дорог - и это победа. Новая школа или детский сад - это победа. Научное открытие и технология... тоже победа. Вклад каждого в общий успех, вот, что важно", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220824/mintsifry-1811828420.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия