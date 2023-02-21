https://ria.ru/20230221/poslanie-1853391204.html

Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании

Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании - РИА Новости, 21.02.2023

Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании

Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:47

2023-02-21T12:47

2023-02-21T12:47

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. "Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года