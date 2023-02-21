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Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании - РИА Новости, 21.02.2023
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:47
2023-02-21T12:47
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. "Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине
12:47 21.02.2023
 
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании

Президент Путин извинился перед участниками СВО, что не сможет назвать всех в послании

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
"Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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