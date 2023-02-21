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Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании - РИА Новости, 21.02.2023
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:47
2023-02-21T12:47
2023-02-21T12:47
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех в своем послании Федеральному собранию. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. "Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине
Путин извинился перед участниками СВО, что не может назвать всех в послании
Президент Путин извинился перед участниками СВО, что не сможет назвать всех в послании