https://ria.ru/20230221/poslanie-1853364152.html

Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков

Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков - РИА Новости, 21.02.2023

Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:45

2023-02-21T11:45

2023-02-21T11:57

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире", - сказал он в эфире "Первого канала".Путин огласит послание в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/poslaniya-1853360302.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, дмитрий песков, политика