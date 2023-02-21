https://ria.ru/20230221/poslanie-1853364152.html
Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков
Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:45
2023-02-21T11:45
2023-02-21T11:57
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире", - сказал он в эфире "Первого канала".Путин огласит послание в 12.00 мск.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
11:45 21.02.2023 (обновлено: 11:57 21.02.2023)
Послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, считает Песков
Пресс-секретарь президента Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всем мире