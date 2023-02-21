https://ria.ru/20230221/poslanie-1853360617.html

Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков

Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023

Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:38

2023-02-21T11:38

2023-02-21T12:02

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник.Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/poslaniya-1853142126.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков