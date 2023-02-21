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Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
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Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:38
2023-02-21T12:02
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник.Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году, Россия, Дмитрий Песков
11:38 21.02.2023 (обновлено: 12:02 21.02.2023)
 
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков

Песков: послание Путина будет систематизированным документом, займет не менее часа

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник.
Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
01:02
Ежегодные послания президента России Федеральному Собранию
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияДмитрий Песков
 
 
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