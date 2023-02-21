https://ria.ru/20230221/poslanie-1853360617.html
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:38
2023-02-21T11:38
2023-02-21T12:02
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию займет не менее часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступит с посланием перед Федеральным Собранием во вторник.Песков отметил, что послание Путина будет систематизированным документом. Также пресс-секретарь президента прокомментировал возможную длительность послания. "Как минимум час, наверное, стоит ожидать", - сказал он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году, Россия, Дмитрий Песков
11:38 21.02.2023 (обновлено: 12:02 21.02.2023)
Послание Путина Федеральному собранию займет около часа, заявил Песков
Песков: послание Путина будет систематизированным документом, займет не менее часа