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Песков рассказал, о чем может быть послание Путина
Песков рассказал, о чем может быть послание Путина - РИА Новости, 21.02.2023
Песков рассказал, о чем может быть послание Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что большая часть послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:35
2023-02-21T11:35
2023-02-21T11:45
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что большая часть послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации."Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 году, году, который был ознаменован началом специальной военной операции. И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания", - сказал Песков в эфире "Первого канала"."Та враждебная реакция коллективного Запада, которая последовала, она естественно легла большим грузом на плечи нашей страны, нашей экономики. И еще одна большая часть, очевидно, будет посвящена тому, как мы с этим справились. Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах", - заявил пресс-секретарь президента.Он добавил, что Путин "даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед". "А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений", - подчеркнул Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:35 21.02.2023 (обновлено: 11:45 21.02.2023)
Песков рассказал, о чем может быть послание Путина
Песков предположил, что Путин посвятит большую часть послания причинам спецоперации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил
, что большая часть послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации.
"Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 году, году, который был ознаменован началом специальной военной операции. И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
"Та враждебная реакция коллективного Запада, которая последовала, она естественно легла большим грузом на плечи нашей страны, нашей экономики. И еще одна большая часть, очевидно, будет посвящена тому, как мы с этим справились. Президент даст свою оценку тому, как развивалась наша экономика, как ей удалось выстоять, остаться стоять на ногах", - заявил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что Путин "даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед". "А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений", - подчеркнул Песков.