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Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023
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Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ
Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023
Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ
Жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках, сообщает газета Daily Telegraph. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:43
2023-02-21T09:43
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великобритания
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках, сообщает газета Daily Telegraph. Отмечается, в зимнее время Британия получает поставки помидоров из Марокко, Нидерландов и Испании. После Брексита закупщики особо полагались на импорт из Марокко. Причиной нехватки данного продукта на полках британских магазинов в этом году стал низкий урожай в ключевых странах-поставщиках. В частности, урожай в Марокко пострадал из-за наводнений и низкой температуры, а в Испании из-за продолжительных холодов. Также сказалось введение более жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения после эскалации конфликта на Украине. "Сложные погодные условия на юге Европы и на севере Африки снизили урожайность некоторых овощей и фруктов, в том числе помидоров", - приводит издание слова директора по вопросам продовольствия и устойчивого развития Британского консорциума предприятий розничной торговли Эндрю Опи.
https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html
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марокко, испания, великобритания, в мире
Марокко, Испания, Великобритания, В мире
09:43 21.02.2023
 
Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ

Daily Telegraph: жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров из-за низкого урожая

© Фото : PixabayПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Pixabay
Помидоры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках, сообщает газета Daily Telegraph.
Отмечается, в зимнее время Британия получает поставки помидоров из Марокко, Нидерландов и Испании. После Брексита закупщики особо полагались на импорт из Марокко.
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Причиной нехватки данного продукта на полках британских магазинов в этом году стал низкий урожай в ключевых странах-поставщиках. В частности, урожай в Марокко пострадал из-за наводнений и низкой температуры, а в Испании из-за продолжительных холодов. Также сказалось введение более жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения после эскалации конфликта на Украине.
"Сложные погодные условия на юге Европы и на севере Африки снизили урожайность некоторых овощей и фруктов, в том числе помидоров", - приводит издание слова директора по вопросам продовольствия и устойчивого развития Британского консорциума предприятий розничной торговли Эндрю Опи.
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