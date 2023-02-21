https://ria.ru/20230221/pomidory-1853329028.html

Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ

Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2023

Жители Британии столкнулись с нехваткой помидоров, сообщили СМИ

Жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках, сообщает газета Daily Telegraph. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:43

2023-02-21T09:43

2023-02-21T09:43

марокко

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великобритания

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках, сообщает газета Daily Telegraph. Отмечается, в зимнее время Британия получает поставки помидоров из Марокко, Нидерландов и Испании. После Брексита закупщики особо полагались на импорт из Марокко. Причиной нехватки данного продукта на полках британских магазинов в этом году стал низкий урожай в ключевых странах-поставщиках. В частности, урожай в Марокко пострадал из-за наводнений и низкой температуры, а в Испании из-за продолжительных холодов. Также сказалось введение более жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения после эскалации конфликта на Украине. "Сложные погодные условия на юге Европы и на севере Африки снизили урожайность некоторых овощей и фруктов, в том числе помидоров", - приводит издание слова директора по вопросам продовольствия и устойчивого развития Британского консорциума предприятий розничной торговли Эндрю Опи.

https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html

https://ria.ru/20221129/defitsit-1835083777.html

марокко

испания

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марокко, испания, великобритания, в мире