https://ria.ru/20230221/polyanskiy-1853305701.html

Полянский осудил военную активность, угрожающую Корейскому полуострову

Полянский осудил военную активность, угрожающую Корейскому полуострову - РИА Новости, 21.02.2023

Полянский осудил военную активность, угрожающую Корейскому полуострову

Россия выступает против любой военной активности, ставящей под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:58

2023-02-21T00:58

2023-02-21T00:58

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ООН, 21 фев – РИА Новости. Россия выступает против любой военной активности, ставящей под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, раз за разом Россия указывает всем сторонам на необходимость проявлять сдержанность и подтвердить практическими шагами готовность к возобновлению диалога. "Однако вместо этого мы видим резкий рост военной активности в Северо-Восточной Азии, который лишь усугубляет ситуацию и отдаляет политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова", - добавил он. "Сегодня мы много слышали о ракетном пуске, но без внимания остался, например, тот факт, что накануне власти Республики Корея и США объявили о проведении командно-штабных учений, включающих в себя, по сообщениям СМИ, посещение порта с американскими подводными лодками в ядерном оснащении, а также о проведении полевых учений Freedom Shield в марте. На следующий же день после пуска США и Республика Корея организовали объединенные воздушные учения с привлечением стратегических бомбардировщиков", - отметил Полянский. Как указал первый зампостпреда, это – лишь несколько примеров того, что ситуация в субрегионе продолжает развиваться по "замкнутому кругу". "На прошлой неделе минобороны Южной Кореи в новом выпуске своей оборонной доктрины, так называемой "Белой книги", квалифицировало КНДР в качестве "врага" со ссылкой на аналогичное определение в адрес Республики Корея со стороны Центрального комитета Трудовой партии Кореи, озвученное в декабре 2022 года", – добавил он. Как заявил дипломат, на беспрецедентные военные маневры стран региона под "зонтиком" США, имеющие очевидную антипхеньянскую направленность, КНДР отвечает ракетными испытаниями. "Дальнейшее же раскручивание спирали эскалации подводит нас все ближе и ближе к опасной черте, за которой события могут принять неконтролируемый характер", - подчеркнул он. "Сожалеем, что в свое время США и их союзниками были проигнорированы предпринятые Пхеньяном в 2018-2019 годах шаги, реализация которых могла бы привести к кардинальному улучшению обстановки в субрегионе", - заявил Полянский.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852491349.html

https://ria.ru/20230218/khersh-1852807812.html

россия

сша

корейский полуостров

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оон, дмитрий полянский, россия, сша, корейский полуостров, в мире