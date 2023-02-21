https://ria.ru/20230221/polsha-1853562340.html

Польша закрыла движение белорусским грузовикам на последнем работающем КПП

Польша закрыла движение белорусским грузовикам на последнем работающем КПП - РИА Новости, 21.02.2023

Польша закрыла движение белорусским грузовикам на последнем работающем КПП

Польша закрывает движение зарегистрированным в Белоруссии грузовикам на последнем работающем пункте пропуска между странами. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:59

2023-02-21T21:59

2023-02-21T21:59

польша

евросоюз

белоруссия

в мире

мариуш каминьский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853227476_0:0:1362:766_1920x0_80_0_0_4b9947b00575928ef5483247cbbc2988.jpg

ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Польша закрывает движение зарегистрированным в Белоруссии грузовикам на последнем работающем пункте пропуска между странами. Официальная Варшава заявила, что такое решение принято в ответ на действия белорусской стороны в отношении польских перевозчиков. С 18 февраля по решению белорусских властей грузовики, зарегистрированные в Польше, въезжают в Белоруссию только через польско-белорусскую границу. Это произошло после того, как на прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. В сообщении министерства внутренних дел и администрации Польши говорится о том, что "в связи с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков, касающимися возможности пересечения границы на белорусско-литовских и белорусско-латвийских пограничных пунктах, министр Мариуш Каминьский принял решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте Кукурыки-Козловичи". При этом польская сторона отмечает, что пассажиры, как и прежде, могут перемещаться через пограничный переход в Тересполе. "Ограничение не распространяется на пассажиропоток на пограничном переходе в Тересполе", - говорится в сообщении. В свою очередь Пограничная стража Польши сообщила, что на территорию страны будут пропускаться только грузовики, зарегистрированные в Польше, а также в странах Европейской экономической зоны, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарии. Все это спровоцировало создание огромной очереди на последнем работающем грузовом пункте пропуска Корощин с польской стороны. Представитель Польского союза перевозчиков Тадеуш Гайовник сообщил журналистам, что в пиковые моменты очередь грузовиков здесь достигает 60 километров. В выходные сюда съехалось более двух тысяч грузовиков. При этом Польша не скрывает что готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией. "Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", - заявил во вторник замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.При этом он отрицает, что решения о закрытии пунктов пропуска являются политически мотивированными. "Мы не принимаем такие решения исключительно опираясь на политические факторы. Мы понимаем, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. И они этим пользуются. Но если наши анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты", - заявил замминистра. Комментируя сложившуюся ситуацию, белорусский политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин заявил РИА Новости, что, закрывая КПП на границе с Белоруссией, Польша в угоду США действует против своей экономики и в целом экономики ЕС. "Действия польской стороны по закрытию погранпереходов следует рассматривать как новую волную экономических санкций. Безусловно, это влияет на транспортный поток, сдерживает движение товаров, не дает возможности предприятиям нормально поставлять продукцию. Это влияет не столько на белорусский рынок и предприятия, сколько на самих европейцев. Конечно же, они таким образом пытаются влиять и на Россию. Это, в том числе, следует рассматривать как некое санкционное давление на Москву", - считает Авдонин. Аналитик подчеркнул, что Варшава действует в жестком фарватере США, и решение по закрытию перехода – это недружественный шаг, реализованный Варшавой под непосредственным давлением США. "При том что никаких положительных моментов для самой Польши он не несет – в угоду Вашингтону Варшава действует против своей экономики, против своих граждан", - подчеркнул Авдонин. По мнению политолога, подобные действия польской стороны полностью укладываются в ту концепцию, которую США сейчас реализуют в Европе, они пытаются создать барьер, буферную зону между Германией, Францией, Италией с одной стороны и Россией – с другой. "Скорее всего, мы и дальше будем видеть эту политику по закрытию транзита, закрытию экономического сотрудничества между Союзным государством и Западной Европой. Все это реализуется в интересах англосаксонских корпораций", - резюмировал Авдонин.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852769149.html

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852748257.html

https://ria.ru/20230215/rol-1852264326.html

https://ria.ru/20230213/belorussiya-1851701188.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, евросоюз, белоруссия, в мире, мариуш каминьский