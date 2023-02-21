https://ria.ru/20230221/poligony-1853474474.html

У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД

У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД - РИА Новости, 21.02.2023

У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД

У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:02

2023-02-21T16:02

2023-02-21T16:02

безопасность

россия

михаил шеремет

владимир путин

госдума рф

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. "У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия. Агрессоры всех мастей должны помнить о наличии у России оружия возмездия, которое призвано отрезвить безумцев, остановить их агрессивные порывы и планы", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20230221/putin-1853458707.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, ядерное оружие