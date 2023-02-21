https://ria.ru/20230221/poligony-1853474474.html
У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД
У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД - РИА Новости, 21.02.2023
У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД
У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:02
2023-02-21T16:02
2023-02-21T16:02
безопасность
россия
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. "У России достаточно полигонов для испытания последних образцов ядерного оружия. Агрессоры всех мастей должны помнить о наличии у России оружия возмездия, которое призвано отрезвить безумцев, остановить их агрессивные порывы и планы", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20230221/putin-1853458707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, ядерное оружие
Безопасность, Россия, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, Ядерное оружие
У России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия, заявили в ГД
Депутат Шеремет заявил, что у России достаточно полигонов для испытания ядерного оружия