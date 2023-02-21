https://ria.ru/20230221/pogoda-1853320969.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 21.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:21
2023-02-21T08:21
2023-02-21T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник на погоду в столице продолжит оказывать влияние тыловая часть циклона, ушедшего на юг Европейской России. "Облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. В Москве минус 10-12 градусов, в Подмосковье до минус 14 градусов мороза", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230221/noch-1853320776.html
https://ria.ru/20230219/pogoda-1852973283.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Во вторник в Москве ожидается небольшой снег и до минус 12 градусов