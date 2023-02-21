https://ria.ru/20230221/pogoda-1853320969.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 21.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:21

2023-02-21T08:21

2023-02-21T08:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник на погоду в столице продолжит оказывать влияние тыловая часть циклона, ушедшего на юг Европейской России. "Облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. В Москве минус 10-12 градусов, в Подмосковье до минус 14 градусов мороза", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230221/noch-1853320776.html

https://ria.ru/20230219/pogoda-1852973283.html

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус