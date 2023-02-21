https://ria.ru/20230221/pitbuli-1853479695.html
В Новгородской области питбули загрызли ребенка
В Новгородской области питбули загрызли ребенка - РИА Новости, 21.02.2023
В Новгородской области питбули загрызли ребенка
В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:17
происшествия
россия
новгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
собаки
животные
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, 20 февраля в поселке Парфино 7-летний мальчик гостил у друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок скончался на месте, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Собаки на данный момент усыплены. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном следкоме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого уголовного дела.
https://ria.ru/20230220/sobaki-1853294083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), собаки, животные
Происшествия, Россия, Новгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Собаки, Животные
В Новгородской области питбули загрызли ребенка
В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли семилетнего мальчика
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ.
По версии следствия, 20 февраля в поселке Парфино 7-летний мальчик гостил у друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок скончался на месте, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Собаки на данный момент усыплены. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном следкоме.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
взял на личный контроль расследование этого уголовного дела.