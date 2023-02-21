https://ria.ru/20230221/pitbuli-1853479695.html

В Новгородской области питбули загрызли ребенка

В Новгородской области питбули загрызли ребенка - РИА Новости, 21.02.2023

В Новгородской области питбули загрызли ребенка

В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:17

2023-02-21T16:17

2023-02-21T16:17

происшествия

россия

новгородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

собаки

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, 20 февраля в поселке Парфино 7-летний мальчик гостил у друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок скончался на месте, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Собаки на данный момент усыплены. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном следкоме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого уголовного дела.

https://ria.ru/20230220/sobaki-1853294083.html

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), собаки, животные