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В Новгородской области питбули загрызли ребенка - РИА Новости, 21.02.2023
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В Новгородской области питбули загрызли ребенка
В Новгородской области питбули загрызли ребенка - РИА Новости, 21.02.2023
В Новгородской области питбули загрызли ребенка
В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:17
2023-02-21T16:17
происшествия
россия
новгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
собаки
животные
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, 20 февраля в поселке Парфино 7-летний мальчик гостил у друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок скончался на месте, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Собаки на данный момент усыплены. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном следкоме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого уголовного дела.
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россия
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происшествия, россия, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), собаки, животные
Происшествия, Россия, Новгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Собаки, Животные
16:17 21.02.2023
 
В Новгородской области питбули загрызли ребенка

В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли семилетнего мальчика

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. В Новгородской области усыпили питбулей, которые загрызли 7-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ.
По версии следствия, 20 февраля в поселке Парфино 7-летний мальчик гостил у друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок скончался на месте, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Собаки на данный момент усыплены. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в региональном следкоме.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияНовгородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)СобакиЖивотные
 
 
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