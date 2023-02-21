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Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево - РИА Новости, 21.02.2023
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Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево
Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево - РИА Новости, 21.02.2023
Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево
Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом, сообщили РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:30
2023-02-21T17:30
происшествия
армения
сша
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - сказали в суде. Хачатурян, который летел из США в Армению, был задержан в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Ему предъявили обвинение в контрабанде оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ). Сначала он не признал вину, утверждая, что раньше был сотрудником охранной фирмы и имел выданное в США разрешение на оружие. Позднее вину он признал и раскаялся. Прокурор просил назначить ему девять лет колонии - решение суда оказалось немного мягче.
https://ria.ru/20230217/telenok-1852759349.html
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происшествия, армения, сша, шереметьево (аэропорт), россия
Происшествия, Армения, США, Шереметьево (аэропорт), Россия
17:30 21.02.2023
 
Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево

Суд дал восемь лет колонии американцу Хачатуряну, задержанному с пистолетом в Шереметьево

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - сказали в суде.
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Хачатурян, который летел из США в Армению, был задержан в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Ему предъявили обвинение в контрабанде оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ).
Сначала он не признал вину, утверждая, что раньше был сотрудником охранной фирмы и имел выданное в США разрешение на оружие. Позднее вину он признал и раскаялся.
Прокурор просил назначить ему девять лет колонии - решение суда оказалось немного мягче.
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