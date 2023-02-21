https://ria.ru/20230221/pistolet-1853509701.html

Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево

Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево - РИА Новости, 21.02.2023

Суд вынес приговор американцу, задержанному с пистолетом в Шереметьево

Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом, сообщили РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:30

2023-02-21T17:30

2023-02-21T17:30

происшествия

армения

сша

шереметьево (аэропорт)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - сказали в суде. Хачатурян, который летел из США в Армению, был задержан в транзитной зоне аэропорта в декабре 2021 года с пистолетом Glok-17 и патронами к нему. Пистолет лежал в багаже в кейсе, который закрывался на ключ. Ему предъявили обвинение в контрабанде оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ). Сначала он не признал вину, утверждая, что раньше был сотрудником охранной фирмы и имел выданное в США разрешение на оружие. Позднее вину он признал и раскаялся. Прокурор просил назначить ему девять лет колонии - решение суда оказалось немного мягче.

https://ria.ru/20230217/telenok-1852759349.html

https://ria.ru/20230104/uilan-1843094012.html

армения

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, армения, сша, шереметьево (аэропорт), россия