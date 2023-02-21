https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка - РИА Новости, 21.02.2023
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка
Два пингвиненка появились на свет в Московском зоопарке, сообщили журналистам в зоопарке. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:31
2023-02-21T09:31
2023-02-21T10:59
хорошие новости
московский зоопарк
светлана акулова
новости - туризм
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Два пингвиненка появились на свет в Московском зоопарке, сообщили журналистам в зоопарке. Зоологи регулярно проверяли состояние яиц пингвинов. Пол птенцов будет известен через несколько месяцев. "Родителей зовут Нагайня и Толстая. Это опытная пара, которая стабильно размножается уже пять лет. Помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами не понадобилась — взрослые пингвины отлично справляются сами", — добавили в пресс-службе. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что зоологи также еженедельно обследуют птенцов. "Это очень краткая процедура, которая занимает не более нескольких минут, чтобы минимизировать возможное волнение для птиц. Пингвинят взвешивают и осматривают на случай недостаточного кормления или иных возможных проблем. Параллельно проводится дезинфекция норы", — сказала она.Акулова также отметила, что такие визиты полезны не только для здоровья птиц, но также помогают установить доверительные отношения между пингвинами и сотрудниками зоопарка.
https://ria.ru/20230216/rysi-1852304253.html
https://ria.ru/20230209/pingvin-1850853806.html
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Новорожденные пингвины в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родились два пингвиненка
2023-02-21T09:31
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PT0M12S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, светлана акулова, новости - туризм
Хорошие новости, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Новости - Туризм
09:31 21.02.2023 (обновлено: 10:59 21.02.2023)
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка
В Московском зоопарке в январе родились два птенца пингвинов Гумбольдта
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Два пингвиненка появились на свет в Московском зоопарке, сообщили журналистам в зоопарке
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"В Московском зоопарке 1 и 3 января появились на свет два птенца пингвинов Гумбольдта — причем первый вылупился как раз в Новый год, с 31 декабря на 1 января", — рассказали в пресс-службе.
Зоологи регулярно проверяли состояние яиц пингвинов. Пол птенцов будет известен через несколько месяцев.
"Родителей зовут Нагайня и Толстая. Это опытная пара, которая стабильно размножается уже пять лет. Помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами не понадобилась — взрослые пингвины отлично справляются сами", — добавили в пресс-службе.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что зоологи также еженедельно обследуют птенцов.
"Это очень краткая процедура, которая занимает не более нескольких минут, чтобы минимизировать возможное волнение для птиц. Пингвинят взвешивают и осматривают на случай недостаточного кормления или иных возможных проблем. Параллельно проводится дезинфекция норы", — сказала она.
Акулова также отметила, что такие визиты полезны не только для здоровья птиц, но также помогают установить доверительные отношения между пингвинами и сотрудниками зоопарка.