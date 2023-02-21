https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html

В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка

В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка - РИА Новости, 21.02.2023

В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка

Два пингвиненка появились на свет в Московском зоопарке, сообщили журналистам в зоопарке. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:31

2023-02-21T09:31

2023-02-21T10:59

хорошие новости

московский зоопарк

светлана акулова

новости - туризм

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Два пингвиненка появились на свет в Московском зоопарке, сообщили журналистам в зоопарке. Зоологи регулярно проверяли состояние яиц пингвинов. Пол птенцов будет известен через несколько месяцев. "Родителей зовут Нагайня и Толстая. Это опытная пара, которая стабильно размножается уже пять лет. Помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами не понадобилась — взрослые пингвины отлично справляются сами", — добавили в пресс-службе. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что зоологи также еженедельно обследуют птенцов. "Это очень краткая процедура, которая занимает не более нескольких минут, чтобы минимизировать возможное волнение для птиц. Пингвинят взвешивают и осматривают на случай недостаточного кормления или иных возможных проблем. Параллельно проводится дезинфекция норы", — сказала она.Акулова также отметила, что такие визиты полезны не только для здоровья птиц, но также помогают установить доверительные отношения между пингвинами и сотрудниками зоопарка.

https://ria.ru/20230216/rysi-1852304253.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новорожденные пингвины в Московском зоопарке В Московском зоопарке родились два пингвиненка 2023-02-21T09:31 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, светлана акулова, новости - туризм