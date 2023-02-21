https://ria.ru/20230221/peskov-1853362520.html

Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков

Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023

Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков

Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:41

2023-02-21T11:41

2023-02-21T11:51

в мире

россия

украина

польша

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такие события важны. Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нового нагнетания напряженности", - сказал Песков в эфире Первого канала."Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично. Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем во всех наших бумагах, дайджестах", - сказал он.

https://ria.ru/20230221/vizit-1853361654.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, польша, дмитрий песков