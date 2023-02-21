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Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков
Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков
Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:41
2023-02-21T11:51
в мире
россия
украина
польша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такие события важны. Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нового нагнетания напряженности", - сказал Песков в эфире Первого канала."Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично. Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем во всех наших бумагах, дайджестах", - сказал он.
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в мире, россия, украина, польша, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Польша, Дмитрий Песков
11:41 21.02.2023 (обновлено: 11:51 21.02.2023)
 
Россия внимательно наблюдала за визитом Байдена на Украину, заявил Песков

Песков: Россия наблюдала за визитом Байдена в Киев и будет следить за событиями в Польше

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия очень внимательно наблюдала за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такие события важны. Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нового нагнетания напряженности", - сказал Песков в эфире Первого канала.
"Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично. Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем во всех наших бумагах, дайджестах", - сказал он.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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