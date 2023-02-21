https://ria.ru/20230221/pereprava-1853315925.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра - РИА Новости, 21.02.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:57
2023-02-21T06:57
2023-02-21T06:57
авто
керченский пролив
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник в связи с ухудшением погодных условий. "По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, завершаются работы на его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230214/kurily-1851844276.html
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авто, керченский пролив, керченская паромная переправа
Авто, Керченский пролив, Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за сильного ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму.
Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник в связи с ухудшением погодных условий.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, завершаются работы на его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.