Рейтинг@Mail.ru
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/pereprava-1853315925.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра - РИА Новости, 21.02.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:57
2023-02-21T06:57
авто
керченский пролив
керченская паромная переправа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник в связи с ухудшением погодных условий. "По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, завершаются работы на его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230214/kurily-1851844276.html
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_87eed159ce3bafd3af3ed6b5b716c351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, керченский пролив, керченская паромная переправа
Авто, Керченский пролив, Керченская паромная переправа
06:57 21.02.2023
 
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра

Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за сильного ветра

© Фото : Минтранс РоссииКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Минтранс России
Керченская паромная переправа. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму.
Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник в связи с ухудшением погодных условий.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, завершаются работы на его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Остров Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 07:22
МЧС предупредило о метели и усилении ветра на Курилах
 
АвтоКерченский проливКерченская паромная переправа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала