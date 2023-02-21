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Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации
Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:26
2023-02-21T16:26
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
украина
владимир зеленский
сербия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в Косово и Метохии капитан Братислав Живкович, приглашённый на послание президента Федеральному собранию. На вопрос, что побудило его стать добровольцем в СВО, он ответил, что в Сербии "считают русских братьями". Доброволец также сказал, что ему нечего бы было сказать Владимиру Зеленскому. "Зеленскому - ничего (не хотел бы сказать - ред.), я с такими дураками не хочу разговаривать", - добавил Живкович.
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киев, россия, в мире, украина, владимир зеленский, сербия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сербия
16:26 21.02.2023
 
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации

Сербский доброволец решил принять участие в СВО, потому что считает русских братьями

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время подготовки на Запорожском направлении
Военнослужащие во время подготовки на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время подготовки на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в Косово и Метохии капитан Братислав Живкович, приглашённый на послание президента Федеральному собранию.
"Переговоры только в Киеве могут быть", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, нужны ли, по его мнению, переговоры.
На вопрос, что побудило его стать добровольцем в СВО, он ответил, что в Сербии "считают русских братьями".
Доброволец также сказал, что ему нечего бы было сказать Владимиру Зеленскому.
"Зеленскому - ничего (не хотел бы сказать - ред.), я с такими дураками не хочу разговаривать", - добавил Живкович.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСербия
 
 
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