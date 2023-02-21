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Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации
Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:26
2023-02-21T16:26
2023-02-21T16:26
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
украина
владимир зеленский
сербия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в Косово и Метохии капитан Братислав Живкович, приглашённый на послание президента Федеральному собранию. На вопрос, что побудило его стать добровольцем в СВО, он ответил, что в Сербии "считают русских братьями". Доброволец также сказал, что ему нечего бы было сказать Владимиру Зеленскому. "Зеленскому - ничего (не хотел бы сказать - ред.), я с такими дураками не хочу разговаривать", - добавил Живкович.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, в мире, украина, владимир зеленский, сербия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сербия
Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации
Сербский доброволец решил принять участие в СВО, потому что считает русских братьями