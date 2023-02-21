https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html

Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации

Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

Сербский доброволец рассказал, почему решил принять участие в спецоперации

Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:26

2023-02-21T16:26

2023-02-21T16:26

специальная военная операция на украине

киев

россия

в мире

украина

владимир зеленский

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_130107ad24a877f88057a4a269505454.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переговоры сторон российско-украинского конфликта могут пройти только в Киеве, считает сербский доброволец, принимавший участие в СВО, ветеран боевых действий в Косово и Метохии капитан Братислав Живкович, приглашённый на послание президента Федеральному собранию. На вопрос, что побудило его стать добровольцем в СВО, он ответил, что в Сербии "считают русских братьями". Доброволец также сказал, что ему нечего бы было сказать Владимиру Зеленскому. "Зеленскому - ничего (не хотел бы сказать - ред.), я с такими дураками не хочу разговаривать", - добавил Живкович.

киев

россия

украина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, в мире, украина, владимир зеленский, сербия