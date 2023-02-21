https://ria.ru/20230221/pensii-1853402770.html

В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений - РИА Новости, 21.02.2023

В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 миллиона рублей. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:04

2023-02-21T13:29

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 миллиона рублей.Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений."Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года", — сказал глава государства.Сегодня Путин в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853409846.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, общество