13:04 21.02.2023 (обновлено: 13:29 21.02.2023)
В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений
Путин предложил удвоить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 миллиона рублей.
"Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов", — пояснил президент.
Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.
Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.
"Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года", — сказал глава государства.
Сегодня Путин в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.