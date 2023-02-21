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Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян
Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян
Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян по типу страхования вкладов, для добровольных пенсионных накоплений стоит установить сумму,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:03
2023-02-21T13:27
общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян по типу страхования вкладов, для добровольных пенсионных накоплений стоит установить сумму, застрахованную государством, до 2,8 миллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов", - сказал Путин.Он напомнил, что банковские вклады граждан в объеме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. "Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2 миллионов 800 тысяч рублей", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
13:03 21.02.2023 (обновлено: 13:27 21.02.2023)
 
Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян

Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян за счет страхования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян по типу страхования вкладов, для добровольных пенсионных накоплений стоит установить сумму, застрахованную государством, до 2,8 миллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:18
Путин отметил важность вклада каждого россиянина в общий успех страны
"Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов", - сказал Путин.
Он напомнил, что банковские вклады граждан в объеме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. "Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2 миллионов 800 тысяч рублей", - добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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ОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир Путин
 
 
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