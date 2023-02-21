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Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем - РИА Новости, 21.02.2023
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Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем
Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:24
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николай патрушев
китай
россия
ван и (политик)
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
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николай патрушев, китай, россия, ван и (политик), политика
Николай Патрушев, Китай, Россия, Ван И (политик), Политика
17:24 21.02.2023 (обновлено: 17:31 21.02.2023)
 
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем

Патрушев назвал партнерство с Китаем безусловным приоритетом внешней политики России

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник.
"Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
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Николай ПатрушевКитайРоссияВан И (политик)Политика
 
 
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