https://ria.ru/20230221/partnerstvo-1853507479.html
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем
Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:24
2023-02-21T17:24
2023-02-21T17:31
николай патрушев
китай
россия
ван и (политик)
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, китай, россия, ван и (политик), политика
Николай Патрушев, Китай, Россия, Ван И (политик), Политика
17:24 21.02.2023 (обновлено: 17:31 21.02.2023)
Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем
Патрушев назвал партнерство с Китаем безусловным приоритетом внешней политики России