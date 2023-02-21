https://ria.ru/20230221/partnerstvo-1853507479.html

Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем

Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем - РИА Новости, 21.02.2023

Патрушев заявил о важности стратегического партнерства с Китаем

Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:24

2023-02-21T17:24

2023-02-21T17:31

николай патрушев

китай

россия

ван и (политик)

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник."Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России", - сказал Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

николай патрушев, китай, россия, ван и (политик), политика