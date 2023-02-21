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Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков
Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023
Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков
Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:58
2023-02-21T19:28
россия
дмитрий песков
франция
сша
нато
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
ядерное оружие
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так что это важно, и мы должны учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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россия, дмитрий песков, франция, сша, нато, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, ядерное оружие, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Франция, США, НАТО, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Ядерное оружие, В мире
18:58 21.02.2023 (обновлено: 19:28 21.02.2023)
 
Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия его не покидает (ДСНВ - ред.), что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения", - сказал Песков в интервью RT.
"Так что это важно, и мы должны учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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РоссияДмитрий ПесковФранцияСШАНАТОВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЯдерное оружиеВ мире
 
 
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