18:58 21.02.2023 (обновлено: 19:28 21.02.2023)
Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия его не покидает (ДСНВ - ред.), что подчеркнул президент, это приостановка. Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения", - сказал Песков в интервью RT.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.