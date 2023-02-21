https://ria.ru/20230221/paritet-1853536278.html

Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков

Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2023

Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается, заявил Песков

Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:58

2023-02-21T18:58

2023-02-21T19:28

россия

дмитрий песков

франция

сша

нато

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

ядерное оружие

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), речь идет о приостановке, основная цель - убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так что это важно, и мы должны учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230221/oon-1853528411.html

россия

франция

сша

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, франция, сша, нато, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, ядерное оружие, в мире