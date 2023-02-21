https://ria.ru/20230221/ovchinskiy-1853316417.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор - РИА Новости, 21.02.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) запускает производство первых отечественных мультиплексоров, ускоряющих... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:09

2023-02-21T07:09

2023-02-21T07:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

россия

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) запускает производство первых отечественных мультиплексоров, ускоряющих передачу данных в 30-40 раз, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется, что новый мультиплексор, не имеющий аналогов в России, позволит передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей без их существенной модернизации. Компонентная база прибора полностью разработана и произведена на собственных мощностях ЗНТЦ."Благодаря полной локализации всего цикла разработки и производства устройства, которой нам удалось достичь, станет возможным сделать важный шаг к технологическому суверенитету нашей страны", – указал заместитель генерального директора ЗНТЦ Константин Певчих.

https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html

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экономика, россия, владислав овчинский, технологии