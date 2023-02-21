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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор - РИА Новости, 21.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор - РИА Новости, 21.02.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) запускает производство первых отечественных мультиплексоров, ускоряющих... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:09
2023-02-21T07:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
россия
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) запускает производство первых отечественных мультиплексоров, ускоряющих передачу данных в 30-40 раз, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется, что новый мультиплексор, не имеющий аналогов в России, позволит передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей без их существенной модернизации. Компонентная база прибора полностью разработана и произведена на собственных мощностях ЗНТЦ."Благодаря полной локализации всего цикла разработки и производства устройства, которой нам удалось достичь, станет возможным сделать важный шаг к технологическому суверенитету нашей страны", – указал заместитель генерального директора ЗНТЦ Константин Певчих.
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экономика, россия, владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Россия, Владислав Овчинский, Технологии
07:09 21.02.2023
 
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый отечественный мультиплексор

Глава ДИПП Москвы Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы выпустит первый российский мультиплексор

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) запускает производство первых отечественных мультиплексоров, ускоряющих передачу данных в 30-40 раз, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Специалистами ЗНТЦ были получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного мультиплексора. Сейчас в наноцентре ведется подготовка к запуску серийного производства. В 2023 году планируется выпустить не менее 300 изделий, а к 2025 – увеличить объемы производства до пяти тысяч штук в год", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что новый мультиплексор, не имеющий аналогов в России, позволит передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей без их существенной модернизации. Компонентная база прибора полностью разработана и произведена на собственных мощностях ЗНТЦ.
"Благодаря полной локализации всего цикла разработки и производства устройства, которой нам удалось достичь, станет возможным сделать важный шаг к технологическому суверенитету нашей страны", – указал заместитель генерального директора ЗНТЦ Константин Певчих.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаРоссияВладислав ОвчинскийТехнологии
 
 
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