https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html

Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода - РИА Новости, 21.02.2023

Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:42

2023-02-21T12:42

2023-02-21T13:37

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.По его словам, служба в зоне проведения специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни.Путин подчеркнул, что решение об отпуске для военных приняли исходя из этих обстоятельств.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия