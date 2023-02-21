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Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода - РИА Новости, 21.02.2023
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:42
2023-02-21T13:37
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.По его словам, служба в зоне проведения специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни.Путин подчеркнул, что решение об отпуске для военных приняли исходя из этих обстоятельств.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия
12:42 21.02.2023 (обновлено: 13:37 21.02.2023)
 
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

Путин поручил установить двухнедельный отпуск для участников спецоперации раз в полгода

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Считаю необходимым установить для мобилизованных и вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не меньше 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу", — сказал глава государства.

По его словам, служба в зоне проведения специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни.
Путин подчеркнул, что решение об отпуске для военных приняли исходя из этих обстоятельств.
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Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссия
 
 
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