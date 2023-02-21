https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода - РИА Новости, 21.02.2023
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:42
2023-02-21T12:42
2023-02-21T13:37
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_734b3d5e19aed2d090f4863996b45360.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат двухнедельный отпуск раз в полгода, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.По его словам, служба в зоне проведения специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни.Путин подчеркнул, что решение об отпуске для военных приняли исходя из этих обстоятельств.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230209/reabilitatsiya-1850783718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ba77fd54f679e117fba0ce911ca153d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия
12:42 21.02.2023 (обновлено: 13:37 21.02.2023)
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
Путин поручил установить двухнедельный отпуск для участников спецоперации раз в полгода