https://ria.ru/20230221/opyat-1853390844.html
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота - РИА Новости, 21.02.2023
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он -... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:47
2023-02-21T12:47
2023-02-21T13:09
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_734b3d5e19aed2d090f4863996b45360.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин."В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853378895_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ba77fd54f679e117fba0ce911ca153d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:47 21.02.2023 (обновлено: 13:09 21.02.2023)
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
Путин: в основе укрепления армии и флота должен быть реальный боевой опыт спецоперации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.