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Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота - РИА Новости, 21.02.2023
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он -... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:47
2023-02-21T13:09
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин."В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:47 21.02.2023 (обновлено: 13:09 21.02.2023)
 
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота

Путин: в основе укрепления армии и флота должен быть реальный боевой опыт спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Сотрудники Росгвардии и ФСБ во время проведения операции по обнаружению агентуры и схронов с оружием и боеприпасами противника в одном из населенных пунктов ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасностьПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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