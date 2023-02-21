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Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота

Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота - РИА Новости, 21.02.2023

Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота

В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он -... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:47

2023-02-21T12:47

2023-02-21T13:09

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин."В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года