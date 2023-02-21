На Алтае осудили опекуна, истязавшего двоих детей
В Алтайском крае опекун, истязавшая двоих детей, получила 8,5 года колонии
Статуя Фемиды. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Жестокая опекунша получила 8,5 лет колонии в Алтайском крае за истязания брата и сестры, она выгоняла девочку раздетой на улицу, обливала холодной водой, довела одного из детей до попытки самоубийства, сообщают в СУСК по региону.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летней жительнице Советского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. " г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание…) и п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства…)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что органами опеки и попечительства в 2015 году женщина была назначена опекуном двух детей – девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.
"С первых же дней она стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания", - отмечают в ведомстве.
Позже женщина и вовсе отказалась от опекунства над девочкой и продолжила воспитывать ее брата, над которым также стала издеваться.
"Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение. Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из замещающей семьи после того, как мальчик рассказал об издевательствах педагогу… Следователем СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - отмечают в СУСК.