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В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне - РИА Новости, 21.02.2023
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне
Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:30
2023-02-21T21:30
2023-02-21T21:30
договор снв-3
оон
в мире
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новость о приостановке участия РФ в ДСНВ-3. Отвечая на просьбу прокомментировать новость о готовности РФ провести ядерное испытание, Дюжаррик сказал: "Мы не можем спекулировать на тему того, что могут сделать государства". "И поэтому мы призываем к возобновлению полного исполнения СНВ-3 всеми сторонами", - добавил он.
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договор снв-3, оон, в мире, сша, россия, стефан дюжаррик
Договор СНВ-3, ООН, В мире, США, Россия, Стефан Дюжаррик
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне
В ООН заявили о важности продолжения взаимодействия России и США на высоком уровне