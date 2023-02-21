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В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне - РИА Новости, 21.02.2023
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В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне - РИА Новости, 21.02.2023
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне
Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:30
2023-02-21T21:30
договор снв-3
оон
в мире
сша
россия
стефан дюжаррик
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новость о приостановке участия РФ в ДСНВ-3. Отвечая на просьбу прокомментировать новость о готовности РФ провести ядерное испытание, Дюжаррик сказал: "Мы не можем спекулировать на тему того, что могут сделать государства". "И поэтому мы призываем к возобновлению полного исполнения СНВ-3 всеми сторонами", - добавил он.
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договор снв-3, оон, в мире, сша, россия, стефан дюжаррик
Договор СНВ-3, ООН, В мире, США, Россия, Стефан Дюжаррик
21:30 21.02.2023
 
В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне

В ООН заявили о важности продолжения взаимодействия России и США на высоком уровне

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 фев – РИА Новости. Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новость о приостановке участия РФ в ДСНВ-3.
Отвечая на просьбу прокомментировать новость о готовности РФ провести ядерное испытание, Дюжаррик сказал: "Мы не можем спекулировать на тему того, что могут сделать государства".
"Что мы знаем, так это то, что жизненно важно, чтобы взаимодействие на высоком уровне между двумя наиболее могущественными ядерными державами мира продолжалось", - подчеркнул он.
"И поэтому мы призываем к возобновлению полного исполнения СНВ-3 всеми сторонами", - добавил он.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:17
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
 
Договор СНВ-3ООНВ миреСШАРоссияСтефан Дюжаррик
 
 
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