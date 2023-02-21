https://ria.ru/20230221/oon-1853558989.html

В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне

В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне - РИА Новости, 21.02.2023

В ООН призвали Россию и США продолжать взаимодействие на высоком уровне

Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:30

2023-02-21T21:30

2023-02-21T21:30

договор снв-3

оон

в мире

сша

россия

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ООН, 21 фев – РИА Новости. Продолжение взаимодействия между США и РФ на высоком уровне жизненно важно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новость о приостановке участия РФ в ДСНВ-3. Отвечая на просьбу прокомментировать новость о готовности РФ провести ядерное испытание, Дюжаррик сказал: "Мы не можем спекулировать на тему того, что могут сделать государства". "И поэтому мы призываем к возобновлению полного исполнения СНВ-3 всеми сторонами", - добавил он.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853552266.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

договор снв-3, оон, в мире, сша, россия, стефан дюжаррик