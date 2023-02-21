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Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН - РИА Новости, 21.02.2023
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Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН - РИА Новости, 21.02.2023
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН
Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее, растет вероятность катастрофических последствий, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:36
2023-02-21T18:59
оон
ядерное оружие
в мире
россия
стефан дюжаррик
владимир путин
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее, растет вероятность катастрофических последствий, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ о приостановке участия в СНВ-3."Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога", - сказал Дюжаррик.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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оон, ядерное оружие, в мире, россия, стефан дюжаррик, владимир путин
ООН, Ядерное оружие, В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин
18:36 21.02.2023 (обновлено: 18:59 21.02.2023)
 
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН

Представитель генсека ООН Дюжаррик: мир без контроля над ядерным оружием станет опаснее

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 фев – РИА Новости. Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее, растет вероятность катастрофических последствий, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ о приостановке участия в СНВ-3.
"Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога", - сказал Дюжаррик.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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