https://ria.ru/20230221/oon-1853528411.html
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН - РИА Новости, 21.02.2023
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН
Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее, растет вероятность катастрофических последствий, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:36
2023-02-21T18:36
2023-02-21T18:59
оон
ядерное оружие
в мире
россия
стефан дюжаррик
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее, растет вероятность катастрофических последствий, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ о приостановке участия в СНВ-3."Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога", - сказал Дюжаррик.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, ядерное оружие, в мире, россия, стефан дюжаррик, владимир путин
ООН, Ядерное оружие, В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин
18:36 21.02.2023 (обновлено: 18:59 21.02.2023)
Мир без контроля над ядерным оружием становится опаснее, заявили в ООН
Представитель генсека ООН Дюжаррик: мир без контроля над ядерным оружием станет опаснее